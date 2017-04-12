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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gölbaşı’nda katıldığı programda, ilçeye yapılan yatırımları anlattı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gölbaşı’nda katıldığı programda, ilçeye yapılan yatırımları anlattı
Başkan Gökçek, vatandaşlara yaptığı konuşmada, 3 sene önce Gölbaşı’na gelip birtakım sözler verdiklerini aktararak, Gölbaşı’na Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yılda eski parayla 597 trilyon 872 milyar yatırım yaptıklarını vurguladı.

Yapılan yatırımların istikrarla alakalı olduğunun altını çizen Gökçek, şunları kaydetti:

“Gölbaşı’na,  1 milyon 113 bin ton asfalt döktük. İstanbul ihalesi 2 milyon 200 bin ton diye yapıyor. Biz üç senede İstanbul’un döktüğü asfaltın yarısı kadarını Gölbaşı’na döktük.  281 kilometre imar yolu açtık. Köylümüz tarım yapsın, arsasına rahatlıkla girsin diye 549 kilometre yol açtık. 33 kilometre bariyer koyduk,  116 bin metrekare kaldırım yaptık. 252 km içme suyu hattı döşedik,  158 kilometre kanalizasyon yaptık. 11 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. 8 tane içme suyu deposu yaptık. 7 tane aracı ASKİ’den alıp sadece ilçeye hizmet edecek diye verdik. Gölbaşımız çiçek gibi olsun diye 1 milyon 5 bin adet çiçek diktik.  4 tane park yapıp, köylümüze 66 ton yem bitkisi tohum desteği dağıttık.  Gölbaşı’nda 8 bin 96 aileye 121 bin koli gıda dağıttık. 3 bin 880 aileye 3 bin 880 ton yakacak verdik.”

Gölbaşılılara müjde

Gökçek,  Mogan Gölü için 400 kişilik bir düğün gemisi yapmayı düşündüğünü aktararak,  “Gölbaşılılar düğünlerini o gölün içerisinde dolaşarak yapsınlar’ dedim.  Onun da şuanda ihale aşamasındayız inşallah yıl sonuna kadar  göle koyarız.  2018’de de tam olarak sefasını sürmek sizlere nasip olur” dedi.

Gökçek,  hayvan pazarı ve mezbahanenin de yapılacağının müjdesini verdi. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da “Gölbaşılılar adına başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başkabakanımıza, milletvekillerimize ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e  huzurlarınızda Gölbaşına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” diye kaydetti.

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