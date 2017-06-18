Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hemşehri federasyonları ve dernek üyeleriyle iftar yemeğinde buluştu

BAŞKAN GÖKÇEK:“BİZ ANKARA’DA, 81 VİLAYETTEN GELEN VATANDAŞLARIMIZLA BİR AİLEYİZ. ALLAH NASİP EDERSE, BUNDAN SONRA DA SİZLERE HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYACAĞIM”

Altınpark’ta düzenlenen iftar yemeği ilahiler ve Kuran tilaveti ile başladı. İftar sonrası bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Biz Ankara’da, 81 vilayetten gelen vatandaşlarımızla bir aileyiz. Allah nasip ederse bundan sonra da sizlere hizmet etmekten gurur duyacağım” dedi.

Konuklarına “Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” diyen Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Bugün özellikle hemşehri derneklerimiz başta olmak üzere değişik dernek ve vakıflarla bir arada olalım istedik. Hemşehri dernekleriyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar gayet güzel münasebetlerimiz oldu. Onların hepsine olmasa bile en büyüğünden başlamak üzere, bir arkadaşımızın söylediği gibi ‘evlerini verdik ve evlendirdik’. Dolayısıyla Ankara’da bir araya gelecekleri, faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecekleri bir yerleri oldu. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Tüm il, ilçe dernek ve federasyonlarına hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gökçek, “Biz bir aileyiz. Bütün il, ilçe dernek ve federasyonlarına mümkün olduğunca hizmet veriyoruz. Ben tekrar tekrar söylüyorum, Allah nasip ederse, bundan sonra da sizlere hizmet etmekten gurur duyacağız, şeref duyacağız. Tekrar hoşgeldiniz diyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeği sonrası ailelere, çocuklarıyla birlikte Altınpark’ta kurulan panayırda eğlenmelerini öneren Başkan Gökçek, ayrıca “Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi Örtüleri Sergisi”ni ve kitap fuarını gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hemşehri federasyonları ile dernek yöneticileri de desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri Başkan Gökçek’e, çeşitli hediyeler sundular.

-UZUN FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞTU…

Altınpark’ta bulunan vatandaşlar Başkan Gökçek’e sevgi gösterilerinde bulunurken, “Ramazan Hatırası Altınpark 2017” yazılı panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için de uzun kuyruklar oluşturdular.

Kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk-çocuk, Başkan Gökçek ile yan yana gelip fotoğraf çektirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar. Başkan Gökçek’e büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kısa süre içinde baskısı yapılan hatıra fotoğraflarını alırken, çocuklar ise oyuncak bebek, araba ve top gibi çeşitli hediyeleri kavuşmaktan mutlu oldular.