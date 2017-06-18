  • BIST 98.193
  • Altın 141,210
  • Dolar 3,5006
  • Euro 3,9168
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hemşehri federasyonları ve dernek üyeleriyle iftar yemeğinde buluştu

»
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hemşehri federasyonları ve dernek üyeleriyle iftar yemeğinde buluştu
BAŞKAN GÖKÇEK:“BİZ ANKARA’DA, 81 VİLAYETTEN GELEN VATANDAŞLARIMIZLA BİR AİLEYİZ. ALLAH NASİP EDERSE, BUNDAN SONRA DA SİZLERE HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYACAĞIM”

Altınpark’ta düzenlenen iftar yemeği ilahiler ve Kuran tilaveti ile başladı. İftar sonrası bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Biz Ankara’da, 81 vilayetten gelen vatandaşlarımızla bir aileyiz. Allah nasip ederse bundan sonra da sizlere hizmet etmekten gurur duyacağım” dedi.

Konuklarına “Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” diyen Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Bugün özellikle hemşehri derneklerimiz başta olmak üzere değişik dernek ve vakıflarla bir arada olalım istedik.  Hemşehri dernekleriyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar gayet güzel münasebetlerimiz oldu. Onların hepsine olmasa bile en büyüğünden başlamak üzere, bir arkadaşımızın söylediği gibi ‘evlerini verdik ve evlendirdik’. Dolayısıyla Ankara’da bir araya gelecekleri, faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecekleri bir yerleri oldu. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Tüm il, ilçe dernek ve federasyonlarına hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gökçek, “Biz bir aileyiz.  Bütün il, ilçe dernek ve federasyonlarına mümkün olduğunca hizmet veriyoruz. Ben tekrar tekrar söylüyorum, Allah nasip ederse, bundan sonra da sizlere hizmet etmekten gurur duyacağız, şeref duyacağız. Tekrar hoşgeldiniz diyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeği sonrası ailelere, çocuklarıyla birlikte Altınpark’ta kurulan panayırda eğlenmelerini öneren Başkan Gökçek, ayrıca “Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi Örtüleri Sergisi”ni ve kitap fuarını gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hemşehri federasyonları ile dernek yöneticileri de desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri Başkan Gökçek’e, çeşitli hediyeler sundular. 

-UZUN FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞTU…

Altınpark’ta bulunan vatandaşlar Başkan Gökçek’e sevgi gösterilerinde bulunurken, “Ramazan Hatırası Altınpark 2017” yazılı panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için de uzun kuyruklar oluşturdular.

Kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk-çocuk, Başkan Gökçek ile yan yana gelip fotoğraf çektirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar. Başkan Gökçek’e büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kısa süre içinde baskısı yapılan hatıra fotoğraflarını alırken, çocuklar ise oyuncak bebek, araba ve top gibi çeşitli hediyeleri kavuşmaktan mutlu oldular.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şoför esnafıyla iftarda bir araya geldi14 Haziran 2017 Çarşamba 11:52
  • Zırhlı Birlikler arazisi İçinden geçecek yol için çalışmalar son hız devam ediyor14 Haziran 2017 Çarşamba 11:45
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ALTINPARK’TA AÇILAN “KİTAP GÜNLERİ FUARI”, ÖZELLİKLE İFTARDAN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR12 Haziran 2017 Pazartesi 12:31
  • FOMGET yıl sonu gösterisini "24. Yıl Sonu Halk Oyunları Gösterisi" ile sergiledi11 Haziran 2017 Pazar 19:09
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖDÜLLÜ ANKETLERİ, “HALK EKMEK FABRİKASI’NDA KAHVALTI ZİYAFETİ” İKRAMIYLA SÜRÜYOR11 Haziran 2017 Pazar 13:58
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, okullarında başarılı olan öğrencilere tatil hediyesi verdi11 Haziran 2017 Pazar 12:56
  • Başkan Gökçek; Başkent’te koruma altındaki çocuklar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi11 Haziran 2017 Pazar 12:52
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi tatile çıkacakları uyardı09 Haziran 2017 Cuma 12:39
  • “Büyük Ankara Festivali” bu yılda düzenlenecek09 Haziran 2017 Cuma 10:38
  • BAŞKAN GÖKÇEK TÜRKİYE’NİN EN MODERN İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ MERKEZİ ‘OTONOMİ’ ESNAFI İLE İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU09 Haziran 2017 Cuma 10:24
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim