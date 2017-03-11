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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eşi Nevin Gökçek'ten kadın personele kutlama

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eşi Nevin Gökçek'ten kadın personele kutlama
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK İLE EŞİ NEVİN GÖKÇEK, 23 KATLI BELEDİYE BİNASINDAKİ KATLARI TEK TEK4 SAAT DOLAŞARAK, KADIN PERSONELİNİN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eşi Nevin Gökçek,  Büyükşehir Belediyesi'nin 23 katlı binasındaki odaları tek tek dolaşarak, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.

Gökçek çifti, kutlama turunu 4 saatte tamamlarken, ALO 153 Mavi Masa’yı arayan Başkentli'nin telefonuna da Başkan Gökçek yanıt verdi. Telefonun ucundaki kadının, kısa süren şaşkınlığının ardından ulaşımla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Başkan Gökçek, “Talebinizi en kısa zamanda yerine getireceğiz” karşılığını verdi.      

Büyükşehir Belediyesi'nin 23 katlı binasında bulunan birimleri kat kat gezerek, kadın personelin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”’nü, eşi Nevin Gökçek ile birlikte kutlayan Başkan Gökçek, kadın personele, ikili kahve fincanı hediye etti.  Personel de Nevin Gökçek’i çiçeklerle karşılayarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

-ALO 153 MAVİ MASA’YI ARAYAN KADIN "EVET"Çİ ÇIKTI...

Büyükşehir Belediyesi’ndeki birimleri tek tek dolaşan Başkan Gökçek, ALO Mavi Masa’yı ziyaretinde, kulaklığı takarak, bir vatandaşın telefonunu cevapladı.  

Arayan kadın, Mavi Masa görevlisiyle konuştuğunu sanarak, Gökçek'e, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi hattında minibüs yetersizliğinden yakındı. Gökçek, kadının şikayetini dinledikten sonra kendisini tanıtınca, kadının şaşırması üzerine, “Gerçekten Melih” diye cevap verdi.  Başkan Gökçek,  vatandaşa cevap verirken, "Ben bugün Kadınlar Günü nedeniyle burada arkadaşları ziyaret ettim. Ziyaret ederken de bir telefona ben cevap vereyim dedim, size denk geldi. Sizin de Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Şimdi talimat veriyorum, minibüsü de artırsınlar. Eşim de ben de saygılar sunuyoruz " dedi.

Arayan Başkentli kadının, referandumda evet oyu vereceğini söylemesi üzerine de Başkan Gökçek, "Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum, evet için sağolun” karşılığını verdi.

Başkan Gökçek, daha sonra şikayetçi kadınla arasında geçen konuşma hakkında bilgi verirken, “Hanımefendi hastaneye gidiyormuş. Biz oraya minibüs vermişiz ama minibüs zaman zaman çok sıkışık oluyormuş. Oraya da yol dar olduğu ve çalışma yapıldığı için otobüs verilemiyormuş.  1 minibüs daha istiyor” dedi. Söz konusu hatta minibüs sayısının artırılmasını ilgililere ileten Başkan Gökçek, telefondaki kadının “Her zaman evetçiyim” dediğini de aktardı.

 

-“EN FAZLA HANIM YÖNETİCİSİ OLAN BELEDİYEYİZ”

Başkan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, çalışanların  8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıktan sonra yaptığı açıklamada, her yıl kadın personelle, çeşitli etkinliklerde bir araya geldiklerini belirterek, Bütün dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bu yıl da Kadınlar Günü'nü, eşimle beraber kadın personelin bulunduğu birimleri kat kat gezerek kutluyoruz.Türkiye’deki belediyeler içinde en fazla üst düzeyde görevli hanım yöneticisi olan belediyeyiz" şeklinde konuştu.

 

-NEVİN GÖKÇEK: “KADIN BİR GÜN DEĞİL, 365 GÜNÜN HER GÜNÜ VAR

Başkan Gökçek’in eşi Nevin Gökçek de “1 gün değil,  365 günün her gününde kadın var, kadının izi var. Eğer kadın mutluysa, aile mutlu. Aile mutluysa, toplum mutlu. Toplum mutluysa da ülke mutludur. Onun için kadına her zaman gereken değerin verilmesi lazım. İş hayatında da her zaman kadınların daha başarılı olduğunu düşünüyorum” diyerek düşüncelerini dile getirdi. 

 

-“BİZİ UNUTMAYAN BAŞKANIMIZ VE EŞİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”  

Başkan ve eşinin bu önemli günde kendilerini ziyaretinden ve kendilerini tek tek kutlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirten kadın çalışanlar da  “Başkanımızın bu özel günde bizi düşünüp çalışma ortamımıza kadar gelip, bizi bu özel günümüzde kutlaması, bizim için çok değerli. Bu nedenle eşine ve kendisine çok teşekkür ederiz” diyerek duygularını dile getirdiler.

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