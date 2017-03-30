Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kalecik’te çiftçilerle bir araya geldi

ÇİFTÇİLER, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TARIMSAL VE HAYVANSAL DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kalecik’te, kendilerine Büyükşehir tarafından yem, tohum, fidan ve damızlık koyun dağıtılan çiftçilerle bir araya geldi.

Kalecik'te "evet" mitingine katılan Başkan Gökçek, ilçe çıkışında çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı tarafından kendilerine dağıtılan tohum, damızlık koç, marul, kıvırcık, kara lahana, maydanoz fideleri ile gelen çiftçiler, Başkan Gökçek’e sevgi gösterisinde bulundular.

Büyükşehir Belediyesi’nin, kendilerine tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik desteklerinden dolayı çok memnun olduklarını belirten çiftçiler, Gökçek’e teşekkür ettiler.

Başkan Gökçek de Kalecik’e, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal desteğin devam edeceğini belirterek, ilçelerin tarımsal ve hayvansal yönden gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

Gökçek, çiftçilerin isteklerini de kırmayarak, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.