Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Muhtarlar Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı”na katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın çevre ilçelerine son 3 sene içerisinde eski parayla 2,5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen “Muhtarlar Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı”nda Ankara’nın 15 ilçesinde görev yapan 217 muhtarla bir araya geldi. Başkan Gökçek, muhtarlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri özetledi, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yaşanan olayları görüntü eşliğinde anlattı.

-“ANKARA’DA 1317 MUHTARLIK VAR”

Başkan Gökçek, toplantıda yaptığı konuşmada “Türkiye’de en çok muhtarlığın Ankara’da olduğunu biliyor musunuz? Ankara’da 1317 muhtarlık var. Bu kadar mahalle başka hiçbir ilde yok” bilgisini verdikten sonra, İl Özel İdarelerin kapanmasıyla Büyükşehir Belediyesi’nin maddi zorluklar yaşadığını, bu zorluklar içerisinde bile tüm mahallelere hizmet götürdüklerini kaydetti.

Başkan Gökçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankara’da 1317 muhtarlık var. Bu kadar mahalle başka hiçbir ilde yok. Dolayısıyla çok büyük bir kitleye hizmet ediyoruz. Özel idareler kaldırıldıktan sonra ilçe belediyelerden Büyükşehir Belediyesi’ne bir kuruş para gelmedi. Yeni büyükşehir olan 14 İl’e, İl Özel İdare paraları aktarıldı, ama Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gelmedi. Gelir değişmedi ama gider arttı. Ankara’nın çevre ilçeleri hizmete susamış şekilde. Biz üç sene içerisinde eski parayla 2 buçuk katrilyon yatırım yaptık.”

-MUHTARLARA 15 TEMMUZ SUNUMU…

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, toplantıda 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili sunumunda da konuşmasına “15 Temmuz unutulmamalı, unutturulmamalı” diyerek başladı. Darbe girişiminin başarılı olması halinde ülkede köleliğin hakim olacağına vurgu yapan Başkan Gökçek, geçmiş dönemlerdeki faili meçhul cinayetlerin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı. Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Girişim başarılı olsa, Türkiye’de kölelik hakim olurdu. FETÖ ne derse o olurdu. Türkiye’de ne kadar faili meçhul cinayet varsa, bunların sorumlusu FETÖ grubudur. En önemli cinayetleri, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayetidir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu FETÖ’nün askerleri öldürdü. Rus uçağını bunlar düşürdü, Rus Büyükelçisi’ni bunlar öldürdü, daha bir sürü olayın sorumlusu bunlardır. 17-25 Aralık olaylarından sonra biz ilişkilerimizi koparmamızla, CHP destek verdi. Şimdi onların da başına musallat oldu.”

Başkan Gökçek, 15 Temmuz gecesi; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara’nın birçok bölgesinde girişime engel olmak isteyen vatandaşların görüntülerini izletirken salonda, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları yankılandı.

Sözlerini, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak lazım. Unutursak, bu işler tekrar başımıza gelir. Bu insanları tanımak, bu insanların yalanlarına aldanmamak lazım. Önümüzdeki nesillere bunları anlatmak gerekir. Allah bir daha başımıza böyle bir bela vermesin” diyerek tamamlayan Başkan Gökçek, program sonrasında muhtarlarla fotoğraf çektirdi, sorunlarını dinledi.

Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanı Osman Usta da programın amacı hakkında bilgi verirken, muhtarların taleplerini ve sorularını cevaplandırdı.

Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirilen toplantıda, Ankara il sınırları içerisinde görev yapan muhtarlara İçişleri Bakanlığı Eski Koordinatörü Veysel Karani Demir tarafından mevzuat anlatıldı.