Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Radyo Viva'da

-BAŞKAN GÖKÇEK:“FETÖ’CÜLER TWİTTER’DA AÇTIKLARI ‘BOT HESAPLAR’ İLE AK PARTİ İÇİNDE FİTNE ÇIKARTMA GAYRETİ İÇİNDELER”-“GEZİ OLAYLARI BAŞLAYINCA BENİM TWİTTER MESAJLARIMIN İNSANLARI UYARMADA NE KADAR ETKİLİ VE FAYDALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , FETÖ’cülerin twitter’da açtıkları “bot hesaplar” ile AK Parti içinde fitne çıkartma gayreti içinde olduklarını belirterek, “Bot (sahte) hesapları bundan sonra ben deşifre etmeye başlayacağım” dedi.

Gökçek, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz'da darbe girişimini önlemedeki gayretleri için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

15 Temmuz ’da twitter’da ilk twit atan siyasetçi olduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, twitter kullanmaya ilk başladığı günlerde AK Parti’de kendisini eleştirenler bulunduğunu ve hatta kendisini Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet ettiklerini hatırlatarak, “Ondan sonra da arkasından gezi olayları başlayınca benim twitter mesajlarımın insanları uyarmada ne kadar etkili ve faydalı olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

Radyo Viva ’da Adem Metan’ın canlı yayında konuğu olan Başkan Gökçek, turizmcileri ANKAPARK’ı gezdirmesi sırasında roller coaster’da yaşanan olayın sorulması üzerine, özellikle turizmciler, otelciler ve medya mensuplarının yoğun ilgisi altında gerçekleşen ANKAPARK gezisinin çok güzel bir gezi olduğunun altını çizdi. Başkan Gökçek, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

“Çok güzel bir gezi oldu. Turizmciler, otelciler oradaydı, medya mensupları vardı. Birçok oyuncağa bindik, oyuncaklardan bir tanesi de Roller coaster’dı. Roller Coaster hareket etti tam tırmanma şeridinde yukarıya geldiğimiz sırada, foto muhabirleri, kameramanlar rayların üzerinden karşıya geçiyorlarmış, yukarıya fotoğraf çekmek için en üste kadar foto muhabirleri çıkmış, tabi ki güvenlik nedeniyle sensörler hareket gördükleri anda, yani hareketin ne olduğunu insan ayırt etmeden yakın uzak demeden insanları gördüğü anda kilitliyor. Biz tam tepede iken sistem güvenlik nedeniyle kendini kilitledi ve orada kaldık. Onun üzerine biz de aşağı inmek zorunda kaldık. Aslına bakarsanız bundan dolayı herkesin mutlu olması lazım. Neden? Çünkü bu parklarda böyle temaparklarda en önemli olan şey güvenlik sistemleridir. Bu da güvenliğin en üst seviyede olduğunu bize gösterdi. Ama çok iyi bir reklam oldu. Ben habercilere söyledim; 'bu olay olmasaydı siz yarın bunu geniş bir şekilde haber yapmazdınız. Şimdi geniş haber olacak, şimdiden teşekkür ediyorum size' dedim.”

-GEZİ OLAYLARINDAKİ TWİTLERİ…

Twitter kullanmaya başladığında AK Parti’de kendisini eleştirenler olduğunu ve hatta dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şikayet ettiklerini kaydeden Başkan Gökçek, “Efendim Melih Gökçek twitterya çok meşgul oluyor, bir Belediye Başkanına bu iş yakışmıyor, partimize yakışmıyor, söyleyin twitter’dan çıksın” dediklerini kaydetti.

Kendisinin yüzde 1’i kadar bile twitter’da etkisi olmayan bu çevrelerin girişimini “hasetlik” olarak nitelendiren Başkan Gökçek, “Ama bunu söyledikten 1 ay sonra gezi olayları başladı. Ondan sonra da arkasından gezi olayları başlayınca benim twitter mesajlarımın insanları uyarmada ne kadar etkili ve faydalı olduğu ortaya çıktı. O aynı kişiler gelip bana diyorlardı ki‘Efendim, Melihçiğim şu twitti de atar mısın?’ O zaman bu twitter olaylarda gazetelerden daha etkili olmuştu” dedi.

15 Temuz darbe teşebbüsünde de orada ilk twiti saat 23.07’de atan kişi olduğunun altını çizen Başkan Gökçek, “O gün attığım 11 twit vardı. 800 bin kişi girmiş bu müthiş bir rakam. Attığım ilk twit de; ‘Herkes sokağa, FETÖ’cüleri tükürükle boğmaya’. O akşam Türkiye’de kimsede çıt yok, o akşam ilk televizyona bağlanan kişi de benim, saat 23.24 olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam. O akşam 18 tv’ye çıktım. O akşam ilk Sayın Cumhurbaşkanımız televizyona çıkana kadar televizyona çıkan dört kişi var. İlk ben çıktım, benden 2 dakika sonra Sayın Başbakan çıktı, ondan sonra İstanbul’da İstanbul İl Başkanımız, çıktı, üçümüz de telefonla bağlandık. Ondan sonra canlı olarak televizyona çıkan tek kişi Osman Gökçek; 16 dakika” şeklinde konuştu.

-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEŞEKKÜRÜ…

Sunucunun, "15 Temmuz’da ilk twit atarak Fetoculara karşı halkı sokağa davet ettiniz. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanının size bir teşekkürü oldu mu?" sorusu üzerine Başkan Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine genel anlamda darbe girişimini önlemedeki gayretleri için teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Gökçek "Oğlum Osman da Türkiye'de darbeye karşı canlı yayında Televizyona çıkarak halkı sokağa çağıran ilk kişiydi. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanımız oğlum Osman Gökçek’e on bin kişinin huzurunda teşekkür etti, o da bana ayrı bir gurur verdi. Osman Televizyonda halkı darbecilere karşı halkı soğa davet ettikten sonra oradan arkadaşları ile birlikte TRT’yi kurtarmaya gitti ve kurtardılar. Osman görevini Allah’a hamd olsun fazlasıyla yaptı. Bundan dolayı da kendisi ile iftihar ediyorum” diye konuştu.

-“FETÖCÜLERİN YENİ TAKTİKLERİ BOT HESAPLAR”

FETÖ’cülerin yeni taktiklerinden bir tanesinin de açtıkları bot hesaplar olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, bu hesapların “Recep Tayyip Erdoğancı” görünümünde fitne çabası içinde olduklarını kaydetti.

Başkan Gökçek, “Bot hesaplarla ‘Reisçi’ geçinen ama Reis’in tam düşmanı olan alçaklar bir takım propagandaları yapmaya çalışıyorlar. Bot hesapları bundan sonra ben deşifre etmeye başlayacağım. Mesala ben onların şimdi kimliklerini de bulacağım, üzerinde uğraşıyorum” dedi.

“Bir insan kendini gizliyorsa, konuşuyorsa birileri adına… ‘Kardeşim diyeceksin; adresini ve ismini açıkça ver saklama yoksa sen bot hesapsın ve sahtekarsın” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Gökçek, bu yöndeki yapacaklarını ise; “Birisi twitt attı; soracağım 'sen gerçekten AK Partili misin?' diye. Bana adresini ve açık kimliğini ver, seni alkışlayayım’ diyeceğim. Göreceksiniz veremeyecekler. Bot hesaplar böyle teşhir olacak. Bunları yapmaya mecburuz. Onlar taktik ürettikçe biz de karşı taktik üreteceğiz. Bu kadar basit” diyerek özetledi.

-ATO SEÇİMLERİ…

Başkan Gökçek, “ATO seçimlerinde size karşı haseti olan bazı kişiler Osman Gökçek’in başarısını istememiş olabilirler mi?” şeklindeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Beni orada en fazla düşündüren olay Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun tavrıdır. Rıfat Hisarcıklıoğlu benim yıllardan beri arkadaşım, benim ona yapmış olduğum siyasi ve her türlü iyilik vardır. Dolayısıyla bu iyiliklerime karşılık Osman’a karşı tavrını anlamam mümkün değil… Tek korkusu ne, 'benim yerime aday olur mu' Bunu kendisine söyledim, 'benim oğlumun böyle bir amacı yok, benim oğlum Türkiye’de siyasete girmeli ve siyaset yolunda yaşı genç hizmet etmeli, benim düşüncem bu' demiştim. Ama her türlü şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Şimdi bir yönetmelik çıkarttı, çıkartmış olduğu yönetmelikle çok enteresan demokrasiye hiç uymayan bir kural var. Son güne kadar bütün Türkiye’deki odalarda istediği kişiyi istediği yerden alıp istediği yere koyabilecek. Yarın seçim var, istediği adamı şuradan alıp şuraya atıyor. Böyle bir rezalet olamaz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konuk olduğu Radyo Viva’daki programın ikinci bölümünde Adem Metan’ın çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı. Metan’ın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın kendisiyle yıllardır bir atışma içinde olduğunu belirtmesi üzerine şunları söyledi:

“Ahmet enteresan bir karaktere sahip delikanlı diyeceğim ama delikanlılığı da kalmadı artık yaşlandı. Hele hele sakalını iyice bırakınca iyice yaşlı gözüküyor. Ne zaman size nasıl bir kazık atacak hiç belli olmaz. Konuşursun ‘abicim, abicim’ der bir de bakarsınız laf çakar. E çaksın bakalım. Biz de böyle ara sıra radyodan, televizyondan, özellikle twitter’dan kendisini öpüyoruz. Ahmet, televizyonda başarılı olamadı. Kanal 7’de haber sunarken bir camianın temsilcisi niteliğindeydi. İdealist bir genç olarak görülüyordu. İnsanlar çok seviyordu. Orada da çok ciddi ilgi görüyordu. Ahmet’in ikilemi var. Bir geçmişteki gerçek dünyası, bir de şimdiki sanal dünyası var. Sanal dünyasında habercilik yapıyor. Ne yaparsa yapsın kitle kendisini benimsemiyor. Eğer dönersen, bu iş olmuyor. Birinci tavsiyem haber sunumunu bırakması. Programı var, tam bir ‘Taraflı Bölge’ bunu bir defa söyleyeyim. Hiç bizim camiadan birini çıkartmaz. Beni çıkartmaz benden çekinir ne zaman ne söyleyeceğimi kestiremediği için çekinir.”

- “BENİM ADAY OLMAM DEMEK ONLARIN BAŞLARINA DERT DEMEK”

Sunucunun, ‘Ankara’da devam etmek istiyor musunuz?’ sorusu üzerine Başkan Gökçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aday olur muyuz olmaz mıyız bunu Cenebu Rabbil alemin bilir. Partimizde de Genel Başkanımız bilir, yapar yapmaz onun takdiridir. Bunu zaman gösterecek. Başladığım bazı projeler var. Bu iki yıl içinde bunu bitirmem mümkün değil. Bir dönem daha onun için isterim Allah ömür verir mi izin verir mi? Genel Başkanım uygun görür mü bunu bilmiyorum. Cenabı Allah hayırlısıysa nasip etsin, hayırlı değilse nasip etmesin. Devam etmenin takdiri bana ait bir konu değil. Arzu etmek bana ait. Takdir Cumhurbaşkanımızın. Her şeyin başında da Cenabı Rabbil Alamin. Allah dileyince her şey olur. Dilemediğinde ağzınla kuş tutsan olmaz. O yüzden Allahın dilemesi asıl. Tabi bunların hepsi geldi geçti. Ondan sonrada halkımızın değerlendirmesi önemli.”

-“ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYON OLDUYSA BUNUN TEK NEDENİ BENİM

VE ARKADAŞLARIMIN DESTEĞİDİR”

Ankaragücü ile ilgili soru üzerine Başkan Gökçek, geçmiş yıllarda yaşananları anlatarak, Ankaragücü için eski para ile 58 trilyon lira yardım yaptıklarını hatırlattı. Gökçek, “Ankaragücü’nde taraftar grubu içerisinde sol bir grup var. CHP ile iç içe siyasi partiye kemiksel olarak bağlı CHP milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri işbirliği yaparak bana karşı bir kampanya yürütüyorlar” dedi.

Başkan Gökçek, Ankaragücü’nün şampiyonluğunu da değerlendirerek, şunları söyledi:

“Eğer bu sene İkinci Lig’de şampiyon olduysa bunun tek nedeni benim ve arkadaşlarımın desteğidir. Kimse unutmasın ve inkar etmesin. Ankaragücü bizim için bir aşk hala da devam ediyor. Ben şartımı da söyledim 'teslim edin bana karışmayın' diye. Şimdiki Başkan Mehmet Yiğiner benim arkadaşım, bunu gönülden yapıyor. Ama bunun kurumsal hale gelmesi gerekiyor. Kurumsal hale gelmezse birileri önce tutar ondan sonra bırakır. Yeniden yüz üstü gider. Bunun kurumsal hale gelmesi devamlı geliri olan bir kulüp haline gelmesi şart, ben bunu söyledim. Şu anda kulübün sezona çıkması mümkün değil. Açık söylüyorum. Mevcut olan yönetim son derece gayretli iyi arkadaşlar ama maddi güçlerinin buna yetmesi mümkün değil.”