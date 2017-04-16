Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Referandum sonuçlarını değerlendirdi

"TÜRKİYE'DE BÜTÜN EVETÇİLERİN, SOKAKLARDA TAŞKINLIK YAPMADAN ZAFERLERİ KUTLAMASI LAZIM. BU KADAR YORULDUK HAKKIMIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çıkan sonucun Evet'çilerin zaferi olduğunu, Türkiye'de bütün Evet'çilerin sokaklarda taşkınlık yapmadan zaferleri kutlaması gerektiğini belirterek, "Biz yedi düvele karşı çarpıştık. Evet verene de teşekkür ediyoruz, vermeyene de. Önemli olan Türkiye'de demokrasi kazanmıştır" dedi,

Ankara Buyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandum sonrası ilk açıklamasını Beyaz TV ekranlarından yaptı.

Başkan Gökçek, "Kavgasız çatışmasız bitmiş olması Türkiye için en güzeli oldu. Şimdi biz zafer kazandık. Kutlayacağız onu birazdan Ankara'da şahit olacak inşallah” diyerek, bütün Ankaralıları kutlamalara davet etti.

Referandum sonucunun beklediği orandan düşük çıktığını belirten Başkan Gökçek, "Hayırcılar da çok fazla ezilmediler, yani bu ülkenin bir parçası olduğunu gördüler, dolayısıyla en güzeli oldu. Ama ben bir şey söyleyeyim televizyonda bazılarını seyrediyorum sanki AK Parti kaybetmiş, Recep Tayip Erdoğan kaybetmiş, yok böyle bir şey biz kazandık. Maça çıkıyorsun 6-0 da yensen üç puanı alıyorsun, 1-0'da yensen aynısını alıyorsun. üç puan aldık mı, aldık, bitti. Anayasa değişti mi? Değişti, zaferi kazandık mı, kazandık?" diye konuştu.

- "YEDİ DUVELİ YENDİK"

"Biz yedi düvele karşı çarpıştık. DEAŞ, DHKP-C, PKK, HDP, dünyanın en büyük terör örgütü FETÖ, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, İsviçre git gidebildiğin kadar, Yedi düveli yendik" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gökçek, Vatandaşları AK Parti önünde kutlamaya çağırarak şunları söyledi:

"Vatandaşlar ricam var taşkınlık yapmasınlar ama bu zaferi bütün Türkiye'de sokaklarda kutlasınlar. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Allaha hamd olsun yedi düvele karşı 'Evet'i seçtiler yedi düveli devirdiler. Bu doğrudan doğruya Evet'çilerin galibiyetidir. Verene de teşekkür ediyoruz vermeyene de önemli olan Türkiye'de demokrasi kazanmıştır. Bütün Ankara'daki kardeşlerimizi Evet'çi olsun, hayırcı olsun onlar da gelsin beraber kutlayalım. Türkiye'de bütün Evet'çilerin sokaklarda taşkınlık yapmadan zaferleri kutlaması lazım bu kadar yorulduk hakkımız”