Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şoför esnafıyla iftarda bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , şoför esnafı ile bugüne kadar hemen hemen anlaşamadıkları bir konu olmadığını belirterek, “Ben şunu her zaman söyledim, her zaman da söylüyorum şoför esnafı şehrin her şeyidir” dedi.

Başkan Gökçek’in, ramazan ayı boyunca neredeyse her gün ayrı ayrı gruplarla bir araya geldiği Altınpark’taki dev iftar yemeklerinin konuğu bu kez Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası oldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte yaklaşık 6 bin kişilik şoför esnafının katıldığı iftar yemeği ilahiler, semazen gösterisi ve Kuran Tilaveti ile başladı.

“23 YILDAN BERİ BERABERİZ”

Oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Aşağı yukarı 23 yıldan beri beraberiz. Belki içinizde birçoğunuz benim dönemimde şoförlüğe başladınız. Devam ediyorsunuz. Allah’a hamdolsun bugüne kadar odalarımızla hemen hemen anlaşmadığımız konu olmadı. Yüz tane konu gelse mübalağa etmiyorum en az 95-97 tanesini halletmişizdir.

Ben şunu her zaman söyledim her zaman da söylüyorum şoför esnafı şehrin her şeyidir. Her zaman söylerim polisle kavga edilmez, yargıyla kavga edilmez, hanımla kavga edilmez, şoförle kavga edilmez. Onun için biz her zaman iyi geçinmeyi tercih ettik ve Allah’a hamdolsun ki bugüne kadar aramızda herhangi bir sorun olmadı.”

-“GEÇEN SENE 1600 KİLOMETRE YENİ YOL YAPTIK”-

Ankara’da geçen sene yapılan ve yeni yapılacak olan yol çalışmaları ile ilgili bilgiler de veren Başkan Gökçek, “Sadece geçen sene Ankara’ya 1600 kilometre yeni yol yaptık. Bunun 1100 kilometresi bulvar ve cadde. Ayrıca, geçen sene döktüğümüz asfalt miktarı da 5 milyon 600 bin ton. İstanbul geçen sene 2 milyon ton döktü. Ama bizimki 5 milyon 600 bin ton. Bu da özellikle şoför esnafının ne kadar yararına, takdirini de size sunuyorum” dedi.

-YENİ YOL PLANLARI…

Düzenlenen iftar yemeğinde şoför esnafına, yeni yol müjdeleri de veren Başkan Gökçek, Başkent’e yapılacak yol ve bulvarla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Allah nasip ederse bu sene ve önümüzdeki sene yeni bulvarlar var. Hemen Zırhlı Tümen’in yanından yeni yapılan MİT’in altından, Bağlıca’ya 4 kilometrelik yeni bir yola başladık. Ayrıca o yol yine Zırhlı Tümen ve MİT’in içerisinden Etimesgut’un içerisine doğru ayrı bir yol olarak gidecek. O da gelecek sene İnşallah olacak.

Bunun haricinde Bilkent Şehir Hastanesi yapıldığı için buranın dört tarafına yeni bulvarlar yapıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin içerisinden Konya Yolu’na paralel 50 metrelik bir bulvar daha açıyoruz. Tabi ODTÜ ile bu konuda belki aramız açılacak ama şoför esnafının desteğiyle inşallah o yolu bitireceğiz. Özellikle yeni yapılan hastanenin iki tarafından Sabancı Bulvarı’na ve Ankara Bulvarı’na iki bağlantı yolu daha yapacağız. Onları da İnşallah bu sene içerisinde sizlerin hizmetine sunacağız.”

Bir diğer projelerinin ise TRT’nin ve yeni yapılan SİNPAŞ konutlarının yanından otobana yeni bir yol yapmak olduğunu da belirten Başkan Gökçek, “Bunlar Ankara’ya nefes aldıracak projeler. Bunun haricinde Ankara’nın dört bir tarafında sayısız bulvarlarımız var. Bunlar da olacak. Örneğin Allah nasip ederse Pursaklar Saray’dan bir tarafı Bağlum’a kadar gidecek bulvarlar var. Bunlar da şoför esnafımızın nefes alacağı yeni yollar. Özetle şunu söylüyorum 23 yıldan beri size hizmet ettik. Allah bundan sonraki dönemde de nasip eder mi bilmem. İnşallah nasipse olur. Yine şoför esnafıyla bundan sonraki günlerde de el ele çalışacağız İnşallah” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını şoförlerin alkışları arasında ileten Başkan Gökçek, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız il teşkilatımızın iftarında, aynı ana denk geldi. Bana da ‘Ankaralı şoför esnafıma selamlarımı söyle’ dedi. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum” diye konuştu.

-“ESKİDEN ŞOFÖR ESNAFI SANAYİDEN ÇIKAMIYORDU”-

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner de iftar davetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e teşekkür etti.

Yiğiner, yıllardır esnaflık yaptıklarını belirterek, “İçimizde minibüsçüler var, servisçiler var, taksiciler var, otobüsçü esnaf arkadaşlarımız var. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek yıllardır bizlere hizmet ettiler, esnafın bütün sorunlarını çözdüler. Yapmış olduğu çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek oldu. Taksi durakları, minibüs durakları, otobüs durakları yaptı. Türkiye’nin diğer illerinde duraklar yapıldı. Bunun içinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

-“TRAFİĞİ EN RAHAT ŞEHİR ANKARA”

Şoför esnafı için en önemli konunun yollar olduğunu belirten Mehmet Yiğiner, “Şu anda minibüsçülük, otobüsçülük, taksicilik yapmıyorum ama geçmişte bu mesleği yaptık. Baba mesleğimiz… Emin olun sanayiden çıkamıyorduk. Yollar hep çukurdu. Köprülü kavşaklar yoktu. Şükürler olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek yollarımızı yaptı. Trafik sıkıntısı yok. En rahat şehir Ankara. Bunun için de sizin adınıza ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Esnaf arkadaşlarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve sizler adına çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.