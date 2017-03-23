Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Son 3 Yılın En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK,“SON 3 YILIN EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI” ANKETİNDE YÜZDE 61,3’LÜK BAŞARI ORANIYLA BİRİNCİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yapılan anketlerde aldığı birinciliklerine bir yenisini daha ekleyerek, “Son 3 Yılın En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Son 3 Yılın En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları ve Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları Anketi” sonuçları açıklandı.

10-19 Mart 2017 tarihleri arasında 30 büyükşehirin tüm ilçelerinde toplam 15 bin 300 kişiyle, “CATI-Bilgisayar destekli Telefon Görüşmesi”yöntemiyle gerçekleştirilen ankette, Başkan Gökçek birinciliği yine kimseye kaptırmayarak, yüzde 61,3’lük başarı oranıyla ilk sırada yer aldı.

Başkan Gökçek’i ikinci sırada yüzde 59,5’lik oranla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu izlerken, üçüncülüğe ise yüzde 59’la Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yerleşti.

Araştırma sonucunda son 3 yılın en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanı ise İstanbul Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu seçildi.

-BAŞKAN GÖKÇEK: “TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Gökçek, araştırma sonuçlarını twitter hesabından duyurarak, “Beni büyükşehir belediye başkanları arasında en başarılı belediye başkanı seçen vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” mesajını paylaştı.