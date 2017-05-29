Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Söze Dökülen Desenler” isimli tezhip sergisinin açılışını yaptı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, TEZHİPSANATÇISI ZÜHEYDE GÖKÇEK’İN ESERLERİNDEN OLUŞAN“SÖZE DÖKÜLEN DESENLER” SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Tezhip Sanatçısı ve kardeşinin eşi Züheyde Gökçek’in eserlerinden oluşan, “Söze Dökülen Desenler” isimli tezhip sergisinin açılışını yaptı.

Next Level AVM giriş katındaki salonda açılan sergi nin kurdelesini, Züheyde Gökçek ile birlikte kesen Başkan Gökçek, ardından sergiyi gezerek, 55 eseri tek tek inceledi. Başkan Gökçek, Kur'an-ı Kerim 'den ayetlerin, “Allah’ın isimleri”nin de aralarında bulunduğu güzide çalışmaları için Züheyde Gökçek’i kutladı.

Gökçek, kalabalık bir davetli topluluğunun hazır bulunduğu sergide, davetlilerin fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

6.kişisel sergisini açan ve sergideki eserlerine ilişkin bilgi veren Züheyde Gökçek, “Sembollerle, motiflerle oynamayı, desenler oluşturmayı, belirli geometrik şekillerin üzerine bunları bezemeyi, sabırla çizmeyi, dikkatle boyamayı, bunları yaparken de yine kendi estetiğine, manasına ve biçimine sahip hat sanatıyla ilişkilendirmeyi, yıllar geçtikçe daha çok sevdim. Bu konuda ortaya çıkan eserlerimi de siz ziyaretçilerin beğenisine sundum” şeklinde konuştu.