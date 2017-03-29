Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yılın Spor Adamı” seçildi

SPORA VE SPORCULARA VERDİĞİ DESTEKLE TÜRKİYE’NİNGÖĞSÜNÜ KABARTAN YILDIZLAR YETİŞMESİNİ SAĞLAYANBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, ÜLKE TV’DEYAYINLANAN SPOR&SPOR PROGRAMI TARAFINDAN“YILIN SPOR ADAMI” SEÇİLDİ..

Spor ve sporculara sağladığı destekle, uluslararası başarılara imza atan sporcuların yetişmesini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yılın Spor Adamı” seçilirken, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin büyük destek sağladığı ASKİ Spor’lu milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’e de “Sporun Devleri” ödülleri verildi.

Ülke TV’de her pazar günü yayınlanan Spor&Spor programı ve dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Sporun Devleri, Yılın Sporcuları ve Takımları Ödül Töreni", J.W.Marriott Otel’de gerçekleştirildi.

Spor&Spor programı yapımcıları ve sunucuları Ömer Önder ile Süleyman Tıraş tarafından organize edilen ödül gecesinde, aralarında engellilerin de olduğu çok sayıda sporcu, ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Dünya ETNO Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı ödül gecesi, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin hain darbe girişimiyle ilgili video görüntüleri izlettirildi.

Oluşturulan jürinin, 60 federasyonun en iyi sporcu ve başarılı etkinliklerini ele alarak yaptıkları oylamayla, 2016 yılının en başarılı sporcularını belirlediklerini belirten Ömer Önder, “Bu tören, aynı zamanda 60 federasyonun birlik ve beraberlik vurgusudur” dedi.

Türkiye’nin eski sporlarını bir araya getiren ve bu sporların yeniden canlanmasını amaçlayan Dünya ETNO Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmasında, okçulukla birlikte geleneksel sporlar ve ötesinde bütün dünya milletlerinin geleneksel sporlarının yaşatılması için bir çalışma başlattıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Bunun en son meyvesi, ETNO Spor Kültür Festivali oldu, gerçekten kültürün ne kadar önemli olduğunu, kendi kültürümüzle buluşmanın ne kadar heyecan verici olduğunu festivalde gösterdik. Bütün bu kültür değerleri içinde sporun ne kadar önemli olduğunu, gençleri geçmişiyle buluşturarak geleceğe hazırlamanın ne kadar değerli olduğunu, yaşamış görmüş olduk, Türkiye’nin dört bir yanında ata sporları federasyonlarının kurulmasına devam ediyoruz.”

-BAŞKAN GÖKÇEK: “YILIN SPOR ADAMI”

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, spora ve sporculara verdiği destekle, uluslararası başarılara imza atan sporcuların yetişmesini sağlaması nedeniyle “Yılın Spor Adamı” seçildi. Başkan Gökçek’in adına ödülünü, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan Spor&Spor programı sunucusu Ömer Önder’in elinden aldı.

Rio da Janerio'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında büyük başarılara imza atan ASKİ Spor'lu güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, “Sporun Devleri” ödülüne layık görüldü. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül’ün ödülünü, takım arkadaşı, Kırkpınar Şampiyonu Recep Kara, Bilal Erdoğan’ın elinden aldı.

“Sporun Devleri” ödüllerini alan sporcular arasında, Görme Engelliler Paralimpik Şampiyonu Gol Gol Kadın Milli Takımı, Jimnastikçi Tutya Yılmaz, Atlet Yasemin Can, Karateci Dünya ve Avrupa Şampiyonu Uğur Ataş, Kick Box Dünya ve Avrupa Şampiyonu Duygu Turan, Dünya Gençler Boks Şampiyonu Tuğrulhan Erdemir, Tekvandoda Olimpiyat İkincisi ve Üçüncüsü Nur Tatar, Bilardoda Dünya Şampiyonu Murat Naci Çoklu, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonu Erkek Voleybol Milli Takımı, Bedensel Engelliler Olimpiyat Şampiyonu Nazmiye Muslu Muratlı ile Rio 2016 Paralimpik Oyunlarında masa tenisinde şampiyonluk ödülü alan Abdullah Öztürk, “Sporun Devleri” ödüllerini aldılar.