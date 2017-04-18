ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, ANKARAGÜCÜ’NE DEPLASMAN DESTEĞİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK, PAZAR GÜNÜ OYNANACAK KAYSERİ ERCİYESSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINA GİTMEK İSTEYEN ANARAGÜÇLÜ TARAFTARLARI İÇİN KAYSERİ’YE ARAÇ KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında Pazar günü oynanacak maç için Ankaragüçlü taraftarları Kayseri’ye götürmek üzere otobüsler kaldırılacağını bildirdi.

Ankaragüçü'ne vereceği bu taraftar desteğini twitter hesabından paylaşan Başkan Gökçek, 23 Nisan Pazar günü oynanacak maç için Ankaragücü’ne “başarılar” dileyerek, şu tweetleri attı:

“Ankaragücü taraftarları Kayseri deplasmanına gitmek için belediyeyi aramışlar. Belediyenin önünden saat 09.30'da 10 araç çıkartacağız”

“Arzu eden Ankaragüçlüler isimlerini 507 33 01 veya 507 33 02 nolu telefona yazdırabilirler… Saat 09.30'da hareket inşallah. Başarılar”

“Müracaat çok olursa otobüs sayısı artabilir... Taraftar grupları toplu müracaat edebilir.”