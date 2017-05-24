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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “BÜYÜKŞEHİR’DE FETÖ OPERASYONU” AÇIKLAMASI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “BÜYÜKŞEHİR’DE FETÖ OPERASYONU” AÇIKLAMASI
-“BUGÜN GÖZALTINA ALINAN 61 KİŞİNİN 23'Ü AÇIKTA VEYA İHRAÇ EDİLMİŞ,13 KİŞİ AYRILMIŞ, 3 EMEKLİ, 22 KİŞİ İSE ALT DÜZEY GÖREVDE”-“BELEDİYEMİZDE TEK BİR FETO’CU KALMAYINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, emniyet güçlerince Büyükşehir çalışanlarına yönelik yapılan FETÖ operasyonuna ilişkin, "Bugün gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş,13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde” açıklaması yaptı.  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2014 yerel seçimlerinden sonra, görevde olan FETO’cu üst düzey personelin tamamını görevden aldığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Büyükşehir, EGO, ASKİ ve diğer şirketlerden toplam 392 kişinin açığa alındığını belirterek, şu tweet'leri paylaştı:

“Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra, görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.

-Darbe teşebbüsü sonrası Büyükşehir’den 218, EGO'dan 24, ASKİ’den 71, şirketlerden 59, ek dersli 20, toplam 392 kişi açığa alındı.

-Açığa alınan personel, İçişleri Bakanlığı’na bildirildi ve Bakanlar Kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.

-En son bugün Ankara Başsavcılığı tarafından Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında Bylock kullanan 61 kişiyi, savcılık gözaltına aldı.

-Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş,13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde...

-Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETO’yla mücadelede kararlı olan Hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

-Belediyemizde tek bir FETO’cu kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir...”

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