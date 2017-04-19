  • BIST 91.712
  • Altın 151,274
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9323
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten CHP ve HDP'ye

»
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten CHP ve HDP'ye
-“MÜHÜRSÜZ ZARF VE OY PUSULASI İÇİN İTİRAZ EDEN CHP,DAHA ÖNCE MÜHÜRSÜZ OYLARIN GEÇERLİ SAYILMASI İÇİNSEÇİM KURULU'NA DİLEKÇE VERMİŞ”-“BİR ÖRNEK DE AYNI KONUDA HDP'DEN... AGİT BUNLARI GÖRMEZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan referandumunda “mühürsüz zarf ve oy pusulası” itirazlarına ilişkin olarak, CHP ve HDP'nin 2015 yılında aynı nedenle yaptıkları itirazları ve mühürsüz pusulaların kabul edildiğine ilişkin belgeleri, Twitter hesabından paylaştı.

Başkan Gökçek, 2015 yılında yapılan genel seçimden sonra CHP ve HDP’nin ayrı ayrı sandıklardaki "mühürsüz zarf ve oy pusulalarının kabul edilmesine” ilişkin talep, tutanak, belge ve mahkeme raporlarını, takipçileriyle paylaştı. Gökçek, “Mühürsüz zarf ve oy pusulası için itiraz eden CHP, daha önce mühürsüz oyların geçerli sayılması için Seçim Kurulu’na dilekçe vermiş... Mühürsüz oyların sayılması için dilekçe veren CHP'liler, bu tezadınızı açıklamanız gerek. Çifte standart olmaz. İşte CHP'lilerin bugün savunduklarının tam tersini istediklerinin tarihi belgeleri” tweet'lerini  attı.   

Aynı şekilde HDP’nin itirazına ilişkin belgeleri de paylaşan Gökçek, “Üçüncü örnek de aynı konuda HDP'den... AGİT bunları görmez” tweet'lerini attı.

 

-“SOROS TÜRKİYE'YE GELMİŞ”

Gezi olaylarının baş aktörlerinden olan George Soros’un Türkiye’ye geldiğini ve yeni bir Gezi eylemleri planı içinde olunduğunu da ifade eden Başkan Gökçek, “Dün Soros Türkiye'ye gelmiş... CNN ve BBC'nin araçları Taksim'de nöbet bekliyor... Gezi'yi de böyle başlatmışlardı… Tezgah aynı tezgah” açıklamasını yaptı.

Başkan Gökçek, ayrıca CHP’nin Manisa Gençlik Kolları tarafından atılan ve bir savaşı andıran fotoğraf ile “Hayır! Daha bitmedi, mücadeleye devam!.. Yapılan hukuksuzluğa DUR demek için 19.30’da Manolya Meydanı’ndayız!..” mesajının yer aldığı  tweet'i de paylaşarak, “CHP suç işliyor. Dün Soros'un talimat ve yardımlarıyla gerçekleştirilen Gezi olayları gibi, fotoda görüldüğü tarzda yıkıp yakmayı hedefliyor” iddiasında bulundu.

Soros’un Türkiye’ye gelişiyle birlikte yapılan “eylem hazırlıkları”nın yer aldığı fotoğrafları da paylaşan Gökçek, “Batı, Gezi için elinden geleni yapıyor. Sokak eylemi yapmak, Batı’nın Türkiye düşmanlığına destek olmaktır. Fotoğraflara bakın, anlayın” mesajını attı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini Cep’e taşındı18 Nisan 2017 Salı 11:36
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten referandum sonuçları yorumlarına tepki17 Nisan 2017 Pazartesi 13:19
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Referandum sonuçlarını değerlendirdi16 Nisan 2017 Pazar 23:21
  • ANKARA HALK EKMEK FABRİKASI'NIN 40 MİLYONLUK SERMAYESİ, 100 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI12 Nisan 2017 Çarşamba 11:51
  • Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplantısında, Meclis üyelerinden Ankaragücü’ne destek istedi11 Nisan 2017 Salı 12:14
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, ATATÜRK SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN “BÜYÜK ÇAMLIDERE BULUŞMASI” PROGRAMINA KATILDI09 Nisan 2017 Pazar 13:07
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN “HEMŞEHRİ GRUPLARI”NA DESTEĞİ SÜRÜYOR09 Nisan 2017 Pazar 13:02
  • BULVAR, CADDE, SOKAK, PARK VE BAHÇELERDE BULUNAN AĞAÇLARDA BUDAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ06 Nisan 2017 Perşembe 11:49
  • “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde konutların teslimi sürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 11:43
  • BAŞKAN GÖKÇEK NTV HABER KANALI’NDA FUNDA GÖREY’İN SUNDUĞU “GÜNDEM ÖZEL” PROGRAMINA KONUK OLDU04 Nisan 2017 Salı 11:55
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim