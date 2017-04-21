Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten, “Güvenpark’a Cami” yapılacağına yönelik habere tepki

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK:“İŞİNİZ GÜCÜNÜZ AJİTASYON… YALANCIYI NE YAPSINLAR?”"HEYKEL'İN YERİNE BİRŞEY YAPILACAĞI KÜLLİYEN YALAN...HABERİN YAPILIŞ NEDENİ YALAN ÜZERİNE AJİTASYON”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Güvenpark’a Cami” yapılacağına yönelik habere tepki göstererek, “İşiniz gücünüz ajitasyon… Camii fikri aklımızdan bile geçmedi” açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları “külliyen yalan” olarak nitelendiren Başkan Gökçek, “İşiniz gücünüz ajitasyon. Heykeller kalkıyor cami yapılıyormuş… Yalancıyı ne yapsınlar? Haberi yapanın kimliğini bilenler niyeti bilir” mesajını attı.

-“AKLIMIZA MİMARLAR ODASI GETİRDİ”

Güvenpark’ta yapılacak çalışmaya ilişkin de kısa bir bilgi veren Başkan Gökçek, “Yeni metro durağı yer altına yapılıyor… Üstüne kapalı dolmuş durağı yapılacak… Mimarlar Odası buna karşı çıkarken; ‘Bunlar Güvenpark'a cami de yaparlar’ diyerek suçlamada bulunmuştu. Hatırlayın ben de twit atıp; ‘Mimarlar odasına teşekkürler, dolmuş durağının olduğu yere cami fikri mükemmel’ demiştim” tweetini attı.

Bu yaşananlar dışında gerçekleşen süreci, “Camii fikri aklımızdan bile geçmedi. Aklımıza getiren Mimarlar Odası” sözleriyle açıklayan Başkan Gökçek, tweetlerine şöyle devam etti:

“Niye gelenin/geçeni̇n ihtiyacını karşılayacak bir mescid olmasın? Ancak heykel'in yerine bir şey yapılacağı külliyen yalan... Haberin yapılış nedeni yalan üzerine ajitasyon.”

-GÖKÇEK'TEN CHP’Lİ YARKADAŞ’A:"UTANMIYORMUSUN?"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, “Gökçek, gözünü Güvenpark’a dikti” mesajıyla paylaştığı tweetini de retweet eden Başkan Gökçek, mesaja yorum olarak, “Utanmıyorsun değil mi ajitasyon yapmaya? Cami ihtiyacı Müslümanlar içindir… Sen hangi dindensen o konuda sana da yardımcı olmaya hazırım” sözleriyle tepki gösterdi.