Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya

“ANKARAGÜCÜ'NÜN SENİN GİBİ ŞOVCULARA DEĞİL, GERÇEK SEVENLERE İHTİYACI VAR...”“ŞOVLA KARIN DOYMUYOR. SİZ DE ELLERİNİZİ CEBİNİZE ATMA LÜTFÜ GÖSTERSENİZ…”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın seyircisiz oynanan Ankaragücü-Tokatspor karşılaşmasının stat dışında dev ekrandan izlenebilmesi girişimini eleştirerek, “Ankaragücü'nün senin gibi şovculara değil gerçek sevenlere ihtiyacı var...” dedi.

Başkan Gökçek, sosyal medya aracı Twitter’den Milletvekili Nazlıaka’yı sert bir şekilde uyararak, “Aylin... Öyle şovla karın doymuyor. Siz de ellerinizi cebinize atma lütfü gösterseniz...” çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaragücü’ne yapılan yardımları da açıklayan Başkan Gökçek, “Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz... Geçtiğimiz sene Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 trilyon verdi... Ben Ankaralı eşraftan yaz aylarında 6 trilyon topladım. Bir arkadaşımız vergi borçlarını üstlendi 27 trilyon ödedi. Ayrıca 3 senedir 20 trilyon civarında yardım etti... Sırf bizlerin hatırı için... Birileri kendi beceriksizliğini kimseye yüklememeli” tweetlerini paylaştı.

Başkan Gökçek, attığı tweetlerden birinden zorlama anlamlar çıkarılmaya çalışıldığını da belirterek, “Alttaki tweetimden bazıları, zorlama anlamlar çıkartmaya çalışıyor. Kastım Aylin’in yaptığı şovların bir kadının zarafetine yakışmaması...” olduğunu söyledi.

Başkan Gökçek, takipçileriyle şu tweetleri paylaştı:

“-Aylin, işin gücün show. Böyle yaparsan nereye gitsen herkes sana ikinci sınıf politikacı muamelesi yapar. Kendi partinde rezil oldun.

-Tekrar partiye seni alsınlar diye kendini TBMM’de mikrofona kelepçeledin, gene bir halta yaramadı... Herkes seni tiye aldı.

-Şimdi de Ankaragücü maçına gidip showa kalktın. Seyircinin arasından valiyi arayıp seyirciye show yapmaya kalktın. Hiç utanmadın mı?

-Şimdi de ‘validen randevu almıştım, ama randevuyu iptal ediyorum’ diye beyanat vermişsin. Http://odatv.com/randevuyu-iptal-ediyorum-1802171200_m.html …

-Aylin... Valinin de tınındaydı... Ağır başlı ol... Kadınsın, her yere burnunu sokma... Ben showumu yaparım diyorsan, rezil olmayı da düşün.

-Ankaragücü'nün senin gibi showlara değil gerçek sevenlere ihtiyacı var...

-Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz... Geçtiğimiz sene Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 trilyon verdi...

-Ben Ankaralı eşrafı topladım yaz aylarında 6 trilyon topladım. Bir arkadaşımız vergi borçlarını üstlendi 27 trilyon ödedi.

-Ayrıca 3 senedir 20 trilyon civarında yardım etti... Sırf bizlerin hatırı için... Birileri kendi beceriksizliğini kimseye yüklememeli.

-Aylin... Öyle showla karın doymuyor. Siz de ellerinizi cebinize atma lütfü gösterseniz...

-Futbol işi, mankenlik yapmaya, cenaze de dans etmeye, TBMM’de kendini kelepçelemeye, kaçak su kullanmaya benzemez. Sonra acırım sana.

-Alttaki tweetimden bazıları zorlama anlamlar çıkartmaya çalışıyor. Kastım Aylin’in yaptığı showların bir kadının zarafetine yakışmaması...”