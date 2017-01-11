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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “MONTAJ VE YALAN TWEET” TEPKİSİ

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “MONTAJ VE YALAN TWEET” TEPKİSİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK, “YENİ ANAYASA EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLİYOR… BAŞKANLIK GELİYOR GÜLE GÜLE CUMHURİYET… GÜLE GÜLE CeHaPe” TWEETİNİN KENDİ HESABINDAN ATILMIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNİ SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sabah saat 02.01’de, kendi twitter hesabından atılmış gibi gösterilen, “Yeni Anayasa ezici çoğunlukla kabul ediliyor… Başkanlık geliyor güle güle Cumhuriyet… Güle güle CeHaPe” yazılı mesajın kesinlikle montaj ve yalan olduğunu belirtti.

Twitter hesabından, sözkonusu mesajın fotoğrafını paylaşan Başkan Gökçek, “Ben böyle bir tweet atmadım... Montaj bir tweet. Bu tweeti bilerek yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi. 

Sosyal platformlarda sık sık yaşanan, gerçek dışı ve yalan paylaşımlara bir yenisi de Başkan Gökçek adına atılmış bir tweet eklendi. Başkan Melih Gökçek’in hesabından atılmış gibi gösterilen ve art niyetli kişiler tarafından paylaşılan sözkonusu mesaja ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Başkan Gökçek, “Twitter’da bu mesajı bazı şerefsizler dolaştırmaya başlamış. Ben böyle bir tweet atmadım... Montaj bir tweet. Alçaklık para ile değil”mesajını attı.

 

-“MESAJI İLK ATAN KİŞİYİ ARAŞTIRIYORUM”

Ardından yeni mesajlarla, yapılan art niyetli girişime ilişkin düşüncelerini dile getirmeye devam eden Başkan Gökçek, mesajı ilk yayınlayan kişiyi kendisinin de araştırdığını, ancak konuya ilişkin bilgisi olanların da mutlaka bildirmesini istediğini kaydederek, “Bizim Cumhuriyet’le sorunumuz olmaz. CHP'yi sevmem ama yok olmasını istemem... Ama ıslah olmasını isterim... Bu tip provokasyonlara karnımız tok... Yapan ve bu ikaza rağmen yayanlar şerefsizdir” açıklamasını yaptı.

Başkan Gökçek, değerlendirmesini, “Ayrıca bu tweeti bilerek yayanlar hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve tazminat davası açacağımı ihtaren bildiririm” mesajıyla tamamladı.

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