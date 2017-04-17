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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten referandum sonuçları yorumlarına tepki

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten referandum sonuçları yorumlarına tepki
“REFERANDUMDA, 1 MİLYON 360 BİN FARK ATILDI, AMA 'EVETÇİLER MAĞLUP' İLAN EDİLİYOR. BUNA ALGI YÖNETİMİ DİYORLAR"“7 DÜVEL BİRLEŞTİNİZ, 1 MİLYON 360 BİN FARK YEDİNİZ.DEMOKRASİ REJİMİ, HAZMETME REJİMİDİR. ALIŞMALISINIZ"..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandumda "evet" oylarının, "hayır" oylarına karşı 1 milyon 360 bin daha fazla çıkmasına karşın, bazı çevrelerin, “evet diyenlerin yenilgiye uğradığı" algısını oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "7 düvel birleştiniz, 1 milyon 360 bin fark yediniz. Demokrasi rejimi, hazmetme rejimidir. Alışmalısınız" dedi.

Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada; bazı basın yayın organlarında AK Parti oylarının İstanbul ve Ankara’da gerilemeye başladığına ilişkin iddialara cevap verdi. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve dün düzenlenen referandum sonuçlarının yer aldığı grafiği, “Başta Fox, Batıcı medya, algı yönetimine başladı... 'AK Parti’de, Ankara ve İstanbul’da gerileme başladı...' Yalancısınız. İşte 3 seçim sonucu”mesajıyla paylaşan  Başkan Gökçek, “Benim yerel seçimde aldığım oyla, bu seçim arasında 4 puan artış var… Neyin çanı çalıyor? Artistliğe gerek yok. Oylarda gram gerileme yok” tweet'ini attı.

Bir takipçisinin, “Ankara, sana da bu seçimde 'hayır' dedi, sen neyin kafasını yaşıyorsun?” tweet'ine de Başkan Gökçek, “Yerel seçimde 44.9 almışken, şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Oy artmış mı, evet. Gerileyen ne?” sorusunu yöneltti.

 

-RAKAMLARLA REFERANDUM…

Referandumda şaibe olduğu iddialarına rakamlarla cevap veren Başkan Gökçek, bu iddiaları ortaya atanlara, yine Twitter hesabından, “1 milyon 360 bin farkla referandumu evetler kazandı. 725 bin oy iptal edildi. Hayırcılar ortalığı yıktılar, seçime şaibe karıştı diyerek… Bunun hepsi hayır mı? Yarısı evet, yarısı hayır olsa, seçime etkisi sıfır… Hepsi hayır olsa, gene 635 bin fark var… Peki neyi tartışıyoruz beyler?” diye seslendi.

Referandum sonuçlarına yapılan eleştirileri “algı yönetimi” olarak nitelendiren Başkan Gökçek, “Adam Yalova belediye seçimlerini 1 oyla kazandı… Malum medya, 'CHP zafer kazandı' diye yeri göğü inletti… Referandumda 1 milyon 360 bin fark atıldı ama evetçiler mağlup ilan edildi. Buna, literatürde ‘algı yönetimi’ diyorlar… Geçiniz lütfen beyler… 7 düvel birleştiniz ve 1 milyon 360 bin fark yediniz… Demokrasi rejimi, hazmetme rejimi” tweeti'ni paylaştı.

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