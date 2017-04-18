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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “SOKAK ÇAĞRILARI” UYARISI…

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “SOKAK ÇAĞRILARI” UYARISI…
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, REFERANDUMDAKİ “EVET” ZAFERİNİN ARDINDAN, FETO ÜYELERİNİN SAHTE TWİTTER HESAPLARINDAN “SOKAKLARA ÇIKIN” ÇAĞRISI YAPILAN TWEETLERİNİ PAYLAŞARAK, VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLMALARINI ÖNERDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan Referandumu’ndaki “evet” zaferinin ardından, FETÖ üyelerinin sahte twitter hesaplarıyla “sokaklara çıkın” çağrısı yaptıklarını kaydederek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.  

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) seçim gözlem heyeti olarak Türkiye’ye gönderdiği Andrej Konstantin Hunko’nun, PKK flamalarıyla ve Hayır kampanyalarında çekilmiş fotoğraflarını da twitter hesabından paylaşan Başkan Gökçek, bu kişinin raporunun “bağımsız ve tarafsız” olamayacağını açıkladı.

Başkan Gökçek, twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, öncelikle vatandaşlara sahte hesaplardan yapılan “sokak çağrılarına” itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

 

-SAHTE HESAPLARLA “SOKAK ÇAĞRISI”…

“Gerçek Türkiye” rumuzlu bir twitter kullanıcısının “AKP ve YSK aklını başına toplasın yoksa meydanlara inip kan dökeriz…” gibi tweetleriyle dolu mesajlarını paylaşan Başkan Gökçek, “Sahte FETO hesapları ile ta ABD twit hesaplarından sokak çağrısı yapılıyor... Amaç Türkiye'yi karıştırmak” uyarısını yaptı.

 

-BAŞKAN GÖKÇEK, VATAN HAİNLERİNİ TEŞHİR EDİYOR…

“24 milyon kişiyiz. Disiplinli bir tüketim boykotuyla ekonominin canını okuruz. Ülke kaybeder diyenlere cevabım hangi ülke? Kimin ülkesi?” tweetini atan “Fakir ve #Hayır” rumuzlu bir kullanıcının da paylaşımını takipçilerine aktaran Başkan Gökçek, “Vatandaşı alenî sokağa davet eden bu kişi hakkında savcılıkça yasal işlem yapılmalı” çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bu tip paylaşımları teşhir etmeyi sürdüren Başkan Gökçek, ayrıca AGİT gözlemcisi Hunko’nun, PKK flamalarıyla ve hayır kampanyalarında çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı “Mustafa Yeneroğlu” isimli kullanıcının da bir mesajını retweetleyerek, “AGIT seçim gözlemcisi PKK Aktivisti Hunko hem Hayır kampanyasına destek veriyor hem de ‘bağımsız ve tarafsız’ gözlemci olarak rapor yazıyor” tweetini attı.

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