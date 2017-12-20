Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye’sinin yeni başkanı Mustafa Tuna, iadei ziyaret turlarına Gölbaşı Belediye’sinden başladı. Tuna, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti.

DURUAY’DAN TUNA’YA TEŞEKKÜR

Mustafa Tuna ’ya nazik ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sunan Fatih Duruay , bir kez daha Tuna’ya yeni görevinde başarı dileklerini sundu. Duruay konuşmasında “ Büyüksehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’ya Ankara’mıza, Gölbaşı’mıza yaptığı ve yapacağı hizmetler için şimdiden çok teşekkür ediyorum, derin şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki, Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve Gölbaşı Belediyemiz her zamanki gibi iş birliği ve dayanışma ile hareket ederek Gölbaşı’na, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmet etmeye devam edecektir. Bundan sonra sen ben yok, biz varız. ” dedi.

AİLE YAŞAM MERKEZİNİ ZİYARET