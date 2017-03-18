Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları

ANKARA 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN ÖN PROJESİ ONAYLANAN “KUR’AN MUCİZELERİ MÜZESİ”NE İLİŞKİN UYGULAMALAR, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NCA YAPILACAK.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ön projesi onaylanan ve Hacı Bayram'da yapılması planlanan “Kur’an Mucizeleri Müzesi”nin uygulamaları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nca yapılacak.

Belediye Meclisi’nin, Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan olağan toplantısına sunulan Başkanlık yazısında, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Şubat ayında, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içinde yer alan Hacı Bayram Mahallesi’nde yapımı planlanan “Kur’an Mucizeleri Müzesi”nin ön projesinin uygun olduğuna karar verdiği belirtildi.

Yazıda yer alan, 5366 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, "ilgili kurul kararı doğrultusunda onaylanan ön proje ile uygulamalarının, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'nca yapılması” talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

-"ANKARA SOKAK HAYVANLARI KOMİSYONU" KURULDU

Meclis'e sunulan, "sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonuyla ilgili işbirliği protokolü düzenlenmesine ilişkin" Başkanlık yazısında da sokak hayvanları probleminin, hayvanların sağlık ve refahı da göz önünde bulundurularak çözüme kavuşturulması amacıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı önderliğinde "Ankara Sokak Hayvanları Komisyonu" kurulduğu belirtildi.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için, toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, kayıt altına alınması ve mikroçip takılması gibi veterinerlik hizmetlerinin alınması işlemlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşları, özel, özerk ve tüzel kişilerle sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda işbirliği protokolü düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı, oybirliğiyle kabul edildi.