Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, su ve atıksu bedellerinde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, ÇEVRE İLÇELERDESU TARİFELERİNDE, FARKLI KALEMLERDE İNDİRİM KARARI ALDI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi , Başkent'in çevre ilçelerinde uygulanan su ve atıksu bedelleri nde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı.

AK Parti Grubu'nun önerisiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla, su bedellerindeki indirimi, şu şekilde duyurdu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizce, Ankara'daki su fiyat tarifeleri nde değişikliğe gittik.

Buna göre; şikayetlere neden olan, ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 TL'lik ücrete yaklaşık yüzde 30 indirim yaparak 15 TL'ye, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde de merkezde 13 TL, köylerde (mahallelerde) ise 12 TL'ye düşürdük.

Ayrıca Bütünşehir Yasası ile Büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapıyoruz. Yine 16 ilçede hizmet bedelini, merkezde 5 TL'den 3 TL'ye, köylerde 5 TL'den 2 TL'ye düşürüyoruz.

Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini yüzde 50 oranında düşürerek, 6.80 TL'den 3,40 TL'ye çekiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde halkımıza yönelik bu destek ve katkılarımız devam edecek. Ankaramıza hayırlı olsun."