  • BIST 108.724
  • Altın 153,305
  • Dolar 3,8324
  • Euro 4,5176
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 10 °C

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, su ve atıksu bedellerinde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı

»
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, su ve atıksu bedellerinde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, ÇEVRE İLÇELERDESU TARİFELERİNDE, FARKLI KALEMLERDE İNDİRİM KARARI ALDI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi,  Başkent'in çevre ilçelerinde uygulanan su ve atıksu bedellerinde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı.

AK Parti Grubu'nun önerisiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla, su bedellerindeki indirimi, şu şekilde duyurdu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizce, Ankara'daki su fiyat tarifelerinde değişikliğe gittik.

Buna göre; şikayetlere neden olan, ödenmemiş borcundan dolayı veya  başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 TL'lik ücrete yaklaşık yüzde 30 indirim yaparak 15 TL'ye, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde de merkezde 13 TL, köylerde (mahallelerde) ise 12 TL'ye düşürdük.

Ayrıca Bütünşehir Yasası ile Büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapıyoruz. Yine 16 ilçede hizmet bedelini, merkezde 5 TL'den 3 TL'ye, köylerde 5 TL'den 2 TL'ye düşürüyoruz.

Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini  yüzde 50 oranında düşürerek, 6.80 TL'den 3,40 TL'ye çekiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde halkımıza yönelik bu destek ve katkılarımız devam edecek. Ankaramıza hayırlı olsun."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ODTÜ ARAZİSİNDEN GEÇEN BULVAR ÜZERİNDE 8 KÖPRÜ VE KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPIYOR08 Aralık 2017 Cuma 10:45
  • ASKİ YETKİLİLERİ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BAŞKENTLİLERİ UYARDI08 Aralık 2017 Cuma 10:42
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kara kışa hazır07 Aralık 2017 Perşembe 10:19
  • Vali Topaca, Başkan Tuna'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu05 Aralık 2017 Salı 12:11
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi01 Aralık 2017 Cuma 17:53
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DAĞITIMI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ01 Aralık 2017 Cuma 11:19
  • Başkan Tuna, Eryaman'da, Şehit Jandarma Astsubay Seçkin Çil’in isminin verildiği anaokulunun açılışına katıldı01 Aralık 2017 Cuma 11:09
  • ANKARA İTFAİYE EKİPLERİ, YANGIN ALANINDA VE GÖÇÜKLERDE MAHSUR KALAN CANLILARIN YERİNİN TESPİTİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN TERMAL KAMERALARI KULLANMAYA BAŞLADI30 Kasım 2017 Perşembe 12:19
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMINA BAŞLADIĞI TEKNOKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YAPIMI, TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR30 Kasım 2017 Perşembe 11:07
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER YIL İHTİYAÇ SAHİBİ YAKLAŞIK 160 BİN AİLEYE, 300 BİN TAKIM GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI YAPIYOR29 Kasım 2017 Çarşamba 11:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim