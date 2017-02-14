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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'DEN BU HAFTA

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'DEN BU HAFTA
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDAKİ BELGESİZ GECEKONDU SAHİPLERİNİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN, ENKAZ BEDELLERİ TOKİ’YE ÖDENEREK TAKSİTLE EV ALMALARINA İMKAN SAĞLANACAK..

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bulunan belgesiz gecekondu sahiplerinin mağdur olmaması için konutlarının enkaz bedellerini peşinat olarak TOKİ’ye ödeyerek, taksitle ev almalarına imkan sağlayacak.

Başkanvekili Ali İhsan Ölmez tarafından yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan konuya ilişkin Başkanlık yazısı şöyle:

“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kalan tapu ve tapu tahsisi bulunmayan gecekondu maliklerine, Kusunlar Mevkii’nde TOKİ tarafından yapılan konutlardan hak sahiplerine enkaz bedelleri peşinat sayılarak teslim edilmesi konusunda 01.02.2010 tarihli protokol düzenlendiği, proje alanında kalan bazı gecekondulara ilişkin ilçe belediyesince 07.04.2011 gün ve 1589 sayılı yazısıyla kaçak yapı tutanağı düzenlendiği, Başkanlığımızca Belediye Encümeninin 06.10.2011 gün ve 1426/3989 sayılı kararı doğrultusunda kaçak gecekondulara ilişkin yıkım tebligatları gönderildiği belirtilerek, 5998 sayılı 8 kanunla değişiklik yapılan 5393 sayılı yasanın73. maddesine göre uygulamasına karar verilen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında kalan ve haklarında kaçak yapı tutanağı düzenlenen gecekondu sahiplerine de enkaz bedelleri Başkanlığımızca karşılanıp peşinata sayılarak TOKİ tarafından yaptırılan Doğukent Toplu Konut alanı içinde bulunan sosyal konutlardan bedeli karşılığında verilmesine,

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan 11.05.2016 tarihli protokol gereği, Karacaören Mevkii 70048 adada üretilen konutlardan  145 adet konuttan Belediye Başkanlığımızca yürütülen Kentsel Dönüşüm projelerinde dar gelirli gecekondu sahipleri faydalanabilecek."  Başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

 

-AFŞAR MAHALLESİ’NE TOPLU TAŞIMA…

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Bala’nın Afşar mahallesi ile Ankara arasında Özel Toplum Ulaşım araçları çalıştırılması da karar altına landı. UKOME tarafından alınan kararla Bala’nın Afşar, Koçyayla, Yeniköy, Konya Yolu, AŞTİ arasındaki ulaşımı sağlaması için 8 adet özel toplu ulaşım aracı servise konulacak. Araçlar 10 yıla kadar süreli olarak ihale edilecek.

Meclis toplantısında, Etimesgut’un Aşağıyurtçu Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti şahıslara ait olan arsanın satın alınarak, emniyet, maliye ve zabıta ekipleri için kontrol ve denetim noktası yapılması, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir anlaşma yapılarak, parklardaki spor alanlarına Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklam panolarının asılması kararlaştırıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, reklam ücreti karşılığında yeni yapılacak spor tesislerinin masrafını karşılayacak.

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