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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Başkanlık yazıları ile komisyon raporlarının görüşülmesine devam edildi

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Başkanlık yazıları ile komisyon raporlarının görüşülmesine devam edildi
ÇARŞI MERKEZLERİ, SANAYİ BÖLGELERİ VE FABRİKA GİBİYERLERE “OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ” KURULACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde; çarşı merkezleri, sanayi bölgeleri, fabrikalar gibi yerlerde itfaiyenin çağrı merkezine yangın ihbarı verebilecek “otomatik yangın algılama sistemi” kurulması için İtfaiye Daire Başkanlığı’na yetki verilmesi konusunu karara bağlandı.  

Başkanlık Yazısı olarak meclise gelen teklifte; gerek sanayi bölgeleriyle gerekse kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleriyle büyüyen ve gelişen Başkent’te mücavir il sınırlarının da genişlemesinin birtakım riskleri ve buna bağlı olarak alınması gereken önlemleri de gündeme getirdiği vurgulanarak, bu risklerden en önemlilerden birinin de yangınlar olduğu belirtildi.

253 işyerinin bulunduğu Keçiören’deki Osmanlı Pazarı’nda, 687 işyerinin bulunduğu Altındağ’daki Yunus Emre Halk Çarşısı’nda ve Ankara-İstanbul Yolu çıkışındaki İşbir Sünger Fabrikası’nda meydana gelen yangınlarda yaşanan olaylar hakkında da bilgi verilen Başkanlık Yazısı’nda; “Bu tip çarşı merkezlerinde, sanayi bölgelerinde, fabrikalarda vb. işyerlerinde yangınlar genellikle işyerlerinin iç kısımlarında başlamakta ve hızla büyümektedir. Malum işyerlerinin yerleşim bölgelerinin dışında kalması nedeniyle, yangın büyüyüp dışarıdan görünecek seviyeye ulaşıncaya kadar civar çevrelerden fark edilmemektedir. Maalesef bu durumda yangının çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilip itfaiyeye haber verilmesi, itfaiyenin olay yerine intikali ve olaya ilk müdahale süresi göz önüne alındığında, yangın çoktan büyümüş ve ciddi hasar kaybına uğramış olacaktır” denildi.

Yangının ilk çıkış anında itfaiyenin çağrı merkezine yangın ihbarı verebilecek otomatik algılama sistemlerinin kurulabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak ve sistemin sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip firmalarla görüşmelerin yapılması, izinlerin verilmesi ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi için İtfaiye Daire Başkanlığı’na yetki verilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından “oybirliği” ile kabul edildi. 

-AVRUPA 3’SÜ OLAN ASKİ SPOR’LU GÜREŞÇİYE ÖDÜL…

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ayrıca başarılı sporculara ödül verilmesi ile ilgili Başkanlık önerileri ele alındı.  

27 Haziran-2 Temmuz  tarihleri arasında Almanya’nın Dortmund kentinde yapılan “Gençler Güreş Şampiyonası”nda 66 kiloda üçüncü olan ASKİ Spor’lu Murat Fırat’a 15 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödülü verilmesi, Teknik Direktör Tekin Çağlar’a 3 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödülü verilmesi, Antrenör Ersoy Koçak’a da 3 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödülü verilmesi “oybirliği” ile benimsendi. 

-“ANKARA BALI” ÜRETİMİNE DESTEĞE DEVAM…

Meclis toplantısında; Ankara’da arıcılığın geliştirilmesi ve mevcut yetiştiricilere destek verilerek “Ankara balı” üretiminin artırılması amacıyla yetiştiricelere yüzde 25 katkı payı, yüzde 75 hibe ile boş arı kovanı desteği verilmesi, söz konusu desteklerin takip edilebilmesi amacıyla gerekmesi halinde hizmet alımı yapılabilmesi için Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’na yetki verilmesi teklifini içeren Başkanlık Yazısı da “oybirliği” ile kabul edildi.  

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