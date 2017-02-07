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Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek, Çanakkale'de meydana gelen depremler iyi araştırılsın!

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Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek, Çanakkale'de meydana gelen depremler iyi araştırılsın!
Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek, Çanakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili olarak, "Araştırdım, civarda sismik araştırma yapan bir gemi varmış. Bu geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğu, acilen çözülmeli” çağrısında bulundu.

Başkan Gökçek, Twitter'dan, "H.A.A.R.P Projesi" olarak anılan yapay deprem silahı ve bu silahın Türkiye’de denendiği yönündeki videoları, “Ben, kim ne derse desin, olası bir depremin sunî olarak yapılacağından ciddi endişe taşıyorum. Mutlaka araştırılmalı ve kamuoyuna açıklanmalı. Neden endişe ediyorum. Lütfen seyredin” diyerek takipçileriyle paylaştı.

Ünlü bilim adamı Nicola Tesla’nın ‘Deprem Makinesi’ ile ilgili bir belgeselinin linkini de paylaşarak takipçilerine izlemelerini öneren Başkan Gökçek, şu tweet'leri paylaştı:

“-TESLA'yı öğrenirseniz, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.

-Hatırlarsanız, televizyonlarda Ağustos’ta deprem olacağını FETÖ'nun ağzından vermiştim. Amaç, o tarihte olacak bir depremle, mehdiliğini ilandı.

-Olayı ifşa etmemiz, o tarihte oyunu bozdu. Şu anda Türkiye'ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle, Türkiye'yi ekonomik çöküntüye uğratmak. Bazıları, olayı alaya alsa da ben önemsiyorum.

-İstanbul, Marmara ve Çanakkale civarında tüm denizaltılar ve büyük teçhizatlı gemiler kontrol altında tutulmalı.”

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