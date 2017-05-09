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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI” NEDENİYLE, SOS VAKFI İLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI” NEDENİYLE, SOS VAKFI İLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK
KIZILAY METRO SANAT GALERİSİ’NDE “RESİM VE EL SANATLARI” SERGİSİ AÇILACAK, KOCATEPE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE “EĞLENCE PROGRAMI” DÜZENLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS), “10-16 Mayıs Engeliler Haftası” nedeniyle, çeşitli etkinliklere imza atacak.

Etkinlikler programının ilk gününde yarın (10 Mayıs Çarşamba) Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde “Resim ve El Sanatları” sergisi açılacak. 11 Mayıs Perşembe günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde ‘Eğlence Programı’ düzenlenecek. Mehter Takımı ile gösteri gruplarının sahne alacağı ve engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımının yapılacağı ‘Eğlence Programı’nda, engelli vatandaşlar unutamayacakları bir gün geçirecek.

Engelli vatandaşlar, 15 Mayıs Pazartesi günü ise Mogan Gölü’nde Büyükşehir yetkilileri tarafından organize edilen, pikniğe katılacak. Sincan Harikalar Diyarı Engelliler Merkezi, Planet Aile Yaşam Merkezi, Ulus Gençlik Parkı Gençlik Merkezi önünden eğlence programı ve piknik için ücretsiz otobüsler kaldırılacak.  

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