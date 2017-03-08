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Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme imkanı buldular.

Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçisi Çocuk Ombudsmanı Celile Özlem Tunçak’ın davetiyle katıldıkları toplantıda Çocuk Meclisi üyeleri, Türkiye’nin göç politikaları hakkında önemli bilgiler elde ettiler.

Meclis üyeleri, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne kayıtlı mültecilerin yüzde 42'sinin Türkiye’de olduğunu ve sayıları 4 milyonu bulan mültecilerin 3 milyonunun Suriyeli olduğunu öğrendiler. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker de toplantıda, Çocuk Meclisi üyelerine eşlik etti.

Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile fotoğraf çektirmenin heyecanını da yaşadılar.

 

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