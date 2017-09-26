Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle “ödüllü anket” başlattı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YANGINSÖNDÜRME CİHAZI” HEDİYELİ ANKET DÜZENLİYOR.

Büyükşehir birimlerinin tanıtıldığı, hem bilgilendiren hem de kazandıran ödüllü anketler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez şanslı 50 kişiye “yangın söndürme cihazı” hediye edecek.

Vatandaşlar, Kızılay Metro İstasyonu içindeki Anket Merkezi , metro istasyonlarında bulunan kent ekranları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'daki binasında bulunan dilekçematikler ile “anket.ankara.bel.tr” internet adresinden ankete katılarak, 6 soruyu cevaplandıracak, anketin sonuçlanmasının ardından da gönderilecek SMS ile bilgilendirilecek.