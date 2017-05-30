ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 YILDA BAŞKENT YOLLARINA, 560 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA, 187 BİN BARİYER YERLEŞTİRDİ

"BU BARİYERLER, KAZALARDA ÖLÜM ORANINI YÜZDE 70’E VARANORANLARDA AZALTIYOR. MADDİ HASARLI KAZALARDA DA BÜYÜKDÜŞÜŞ SAĞLIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik kazaları nda yaşanan can ve mal kaybını minimuma indiren özel New Jersey tipi “Ankara Bariyerleri”ni, başta çevre ilçeler olmak üzere, Başkent’in dört bir tarafındaki bulvar ve caddelere yerleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda Başkent yollarına, 560 kilometre uzunluğunda, 187 bin adet bariyer yerleştirdi.

Son 10 yılda Başkent yollarına, neredeyse Ankara-İstanbul arasında gidiş geliş uzunluğuna denk gelen 850 kilometrelik beton bariyerler yerleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması sayesinde birçok hayat kurtuldu, yaralanmalar ile maddi hasarlı kazalarda büyük bir düşüş sağlandı.

Geniş ve konforlu sürüş keyfi yaşatan ve refüjlerdeki “hayat kurtaran bariyer” olarak nitelendirilen Ankara Bariyerlerini yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, geçen 3 yıllık süreçte Başkent yollarında 560 kilometre uzunluğunda, toplam 187 bin adet bariyer çalışması yaptı. Sadece geçtiğimiz yıl Ankara yollarına döşenen bariyer sayısı 83 bin 483. Bu da yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda bir çalışma anlamına geliyor.

Başkent Ankara’nın en ücra köşelerine kadar yollar açan, asfaltlayan, levhalandırma ve çizgi çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi, sorumlusu olduğu 25 ilçenin yollarını da kazalardaki ölüm ve hasar riskini minimuma indiren, estetik görünümlü beton bariyerlerle süslüyor.

Ana arter ve bulvarlarda 85’lik ve 60’lık, caddelerde ise 35’lik adı verilen daha estetik görünümlü mini beton bariyerleri kullanan Büyükşehir Belediyesi, araçların hızını absorbe ederek can kaybı ve maddi hasarlı kazaları minimuma indirip, karşı şeride geçmesini engelleyerek, Başkent’te sürüş güvenliğine büyük katkı sağlıyor.

-“ESKİŞEHİR YOLU'NDAKİ KAZALARDA YÜZDE 8 AZALMA OLDU"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 20’sinin, araçların yoldan çıkıp karşı şeride geçmesi sonucu oluştuğunu ifade ederek, “Bu bariyerler, kazalarda ölüm oranını yüzde 70’e varan oranlarda azaltıyor. Ayrıca maddi hasarlı kazalarda da büyük oranda düşüş var. Sadece Eskişehir Yolu’nda meydana gelen kaza sayısında, ortalama yüzde 8 oranında bir azalma sağlandı” dedi.

-"ANKARA BARİYERİ" PATENTİ ALINDI

Kazalardaki hasar ve can kaybı oranını büyük ölçüde azaltan, dünya ülkelerinin tercihi New Jersey tipi bariyerlerin Türkiye’de ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilip uygulanmaya başlandığını ve hızla yayıldığını anlatan Üçpınar, “Ankara Bariyeri” ismiyle de patentinin alındığını söyledi. Üçpınar, “3 aylık analiz ve testlerin ardından monte edilen bu bariyerler, Başkent yollarında hem güvenliğin hem de estetiğin göstergesi olmaya devam ediyor” dedi. Üçpınar, şöyle devam etti:

“Hayat kurtaran bu bariyerler sayesinde, araçların refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve takla atması engelleniyor. Sürücülerin güvenliği açısından son derece önemli olan bu bariyerlere çarpan araç, özel şekli sayesinde bariyerin yüzeyinde kalır, yön değiştirmez ve özel içeriği sayesinde çarpma etkisini azaltarak, aracı yavaşlatır. Dolayısıyla hasar en aza iner."

Vedat Üçpınar, yüksek dozajlı betondan oluşan ve demirli özel kilit mekanizmasıyla birbirine kenetlenen bu bariyerlerin arka tarafında su yalıtımı bulunduğunu, yüksek mukavemetli ve pürüzsüz yüzeyli olduğunu anlattı.

-DİĞER AVANTAJLARI

Üçpınar, bu bariyerlerin avantajlardan bazılarını şöyle sıraladı:

“-Portatif beton bariyerler, tek veya birbirlerine bağlı elemanlar olarak istenilen yere taşınarak, çok amaçlı olarak kullanılabiliyor.

-40-50 yıllık ömrü olan bu bariyerler, yüksek dayanımı ve kütlesi dolayısıyla servis ömrü süresince çarpmalardan fazla etkilenmiyor ve yıpranmıyor. Dolayısıyla çelik bariyerlere oranla çok daha ekonomik.

-Beton bariyerler çok amaçlı kullanılabiliyor. Bankettekiler çevre için ses yalıtımı sağlarken, refüjdekiler yüksekliklerine bağlı olarak karşı trafiğin farlarınıperdeliyor.

-Su yalıtımlı da yapıldığı için refüj içindeki çiçekleri sulamanın betona etkisi, minimum düzeyde kalıyor.

-Refüjlerde kazalara karşı güvenli bir alan oluşturan beton bariyerler, psikolojik olarak sürücülerin daha dikkatli araç sürmesini sağlıyor.”

-ABD’DE GELİŞTİRİLDİ

1980’li yıllarda Amerika’da geliştirilen bu sistem, bugün Avrupa ülkelerinde de insanları trafik kazalarından korumak için uygulanıyor. Bariyer üzerindeki kıvrım ve açılar, tamamen aracın çarpma halinde en az hasar ve en az can kaybını sağlayacak, hız ve çarpma darbesini emecek şekilde özel olarak dizayn ediliyor.

Üretilen bariyerlerin ağırlığı, en, boy ölçüleri ile kalınlıkları da monte edileceği yolun trafik akışına, hız limitine, eğim ve virajlara göre değişiyor. Bu sebeple de özel tasarımlı betonla üretilen bariyerlerin ağırlıkları 500 ile 3 bin 800 kilo arasında değişiyor. Ayrıca bariyerler 3 aylık analiz ve testlerin ardından üretiliyor. Ayrıca yetkililer, İngiltere ve İrlanda’da refüjlerde beton bariyer kullanımının yasal zorunluluğu bulunduğunu da kaydediyorlar.