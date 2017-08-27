Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı öncesi Ankara genelinde bayram temizliğine başladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE; TÖREN ALANLARI, İBADET MEKANLARI İLE MEZARLIK ÇEVRELERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi , 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı öncesinde, başta Anıtkabir olmak üzere tören ve ziyaret alanları ile mezarlıklar çevresinde geniş kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde törenlerin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi’ni (eski Hipodrom Alanı) bir uçtan bir uca temizledi.

Bir süre önce Büyük Ankara Festivali’ne ev sahipliği yapan dev alanda modern temizlik araçlarıyla süpürmeli ve yıkamalı temizlik yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Temizlik ekipleri, ziyaretçi akınına uğrayacak dev tören alanını 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, başta Anıtkabir olmak üzere, Ulus’ta bulunan anıtsal ve tarihi mekanları da ziyaret noktalarından başlayarak çepeçevre temizledi. Başta Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. TBMM binası) , Cumhuriyet Müzesi (2. TBMM Binası), ile Zafer Anıtı çevresini periyodik olarak temizleyen Büyükşehir Kent Temizlik ekipleri, tarihi mekanların çevresindeki kaldırımlarda, otobüs duraklarında temizlik faaliyetlerini gece-gündüz sürdürüyor.

Ekipler, milli ve dini bayramlarda dolup taşan şehitlikler ile mezarlıklarda da çevre temizliğini sağlamak için gece-gündüz görev yapıyor.

Büyükşehir Temizlik ekipleri, hem 30 Ağustos’ta hem de Kurban Bayramı’nda ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu Cebeci Askeri Şehitliği, Devlet Mezarlığı, Cebeci Asri Mezarlığı, Karşıyaka Mezarlığı, Ortaköy Mezarlığı ile Cimşit Mezarlığı’nda da temizlik faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.