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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 5 İLÇEDE KADIN DANIŞMA NOKTASI AÇACAK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 5 İLÇEDE KADIN DANIŞMA NOKTASI AÇACAK
BÜYÜKŞEHİR'İN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILAN, "2017-2020 KADINAYÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI" TOPLANTISINDA, 3 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı" doğrultusunda, 5 ilçede 5 kadın danışma noktası açacak. Bu ilçelerde kadına yönelik şiddet eğitimi almış uzmanlar, şiddet mağduru kadınlara destek sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan, "2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadelede 3 yıllık yol haritası belirlendi.

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunu yaptığı toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Müdürlüğü, Ankara Valiliği, kamu kurumları, STK’lar, belediyeler ve üniversitelerin kadın sorunları uygulama ve araştırma merkezlerinden çok sayıda uzman katıldı.

Tüm gün süren toplantıda, Ankara’da 3 yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadele için yürütülecek faaliyetler görüşülerek son hali verildi.  Şubat ayından itibaren başlayacak çalışmalarla, şiddet mağduru kadın ve çocuklara çok daha kapsamlı ve sürdürülebilir destek sağlanması hedefleniyor.

 

-KADIN TİCARETİ MAĞDURLARINA DA DESTEK SAĞLANACAK

Belirlenen 2017-2020 İl Eylem Planı doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi,  Ayaş, Kazan, Hasanoğan, Çubuk ve Kalecik’te kadın danışma noktaları açacak. Kadın sığınma evinin kapasitesi artırılacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kadın ticareti mağdurlarına da destek sağlayabilecek. Belediye bünyesinde yayınlanacak genelgeyle, şiddete farkındalık vurgusu yapılacak.  Parklar, kız öğrenci yurtları ve otobüs durakları daha güvenli hale getirilecek. Engelli kadınların erişimi kolaylaştırılacak. Erkek güvenlik görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verilecek.

Şiddetsiz bir toplum için hep beraber çalışmaya, zihniyet dönüşümüne ve dayanışmaya destek vermek isteyenler, hafta içi mesai saatlerinde 0 312 507 24 27 numaralı telefonu arayabilecek.  

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi, tüm bu hedeflerini gerçekleştirmek için meslek uzmanı sayısını da artırdı. 11 meslek uzmanı, kadına şiddetle mücadele alanında görevlerine başladı.

 

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