ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ, ATO’DA DÜZENLENEN BİR PROGRAMLA KUTLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen bir programla kutladı.

“Kadınlar Toplumun Mimarıdır" temasıyla düzenlenen programda; fedakarlıkları, mücadeleci kişilikleri, yardımseverlikleri, başarılarıyla örnek olan kadın ve erkeklere plaket verildi. Büyükşehir Belediyesi sığınma evlerinde kalan kadınların ürettikleri ürünlerden oluşan kermes büyük ilgi görürken, Psikolog Dr. Zafer Akıncı sunum yaptı. Programda Şair Ahmet Selçuk İlkan da müzik eşliğinde şiir dinletisi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek’in ev sahipliği yaptığı programa, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım,kadın milletvekilleri, bakan ve milletvekili eşleri, kadın milletvekilleri, bürokratlar, büyükelçi eşleri, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişimde şehit düşen, gazi olanların eşleri ve kendileri gazi olan kadınlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında, hanım lokalleri üyesi kadınlar konser verdi.

-NEVİN GÖKÇEK: “KAPILARIN ARDINDA FARKLI HİKAYELER GÖRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Hizmetler ve Eğitim Yardım Vakfı Vakfı’nın (SOS) ortaklığında düzenlenen programın açılışında konuşan Nevin Gökçek, fedakarlığın sembolü şehit anneleri ve şehit eşlerini, terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişimin yaşandığı o kara gecede isimlerini demokrasi tarihine yazdıran kahraman kadınları sevgiyle selamladığını belirtti.

Onursal Başkanlığını yürüttüğü SOS Vakfı aracılığıyla bugüne kadar 100 bine ulaşan evin kapısını çaldıklarını kaydeden Nevin Gökçek, o kapıların ardında, hiçbiri diğerine benzemeyen şiddet, taciz, tecavüze uğramış, terk edilmiş, uyuşturucu bağımlısı çocukları olan anneler ile onlarca kadının hikayesine tanıklık ettiklerini söyledi.

Birçok evde merhamet ve vicdanını kaybetmiş insanlar da gördüğünün altını çizen Gökçek, her şeye rağmen oldukça güçlü kadınlarla karşılaştıklarını söyledi.

“Kadınlar güçlüdür” diye üzerlerine çok fazla sorumluk yüklendiğinin de altını çizen Nevin Gökçek, “Her şeyi tek başımıza yapmaya gücümüz var ama değer ve takdir görmeye, yapabileceklerimize inanılmasına ihtiyacımız var. İnanın zor değil” dedi.

Konuşmasına, Şems-i Tebrizi’nin, “Kadın, bilmeyene nefs, bilene nefestir" sözünden örnek vererek devam eden Gökçek, “Karanlığa düşenleri tutalım kaldıralım, onların görmezden gelmeyelim. Sadece Türkiye’de değil, binlerce kilometre uzaktaki kadınlara da el uzatalım. Tüm kadınların acıları bizim acılarımızdır. Tüm terör şehitlerinin ruhları şad olsun. Kadınlara destek olalım, onların değerli olduklarını hissettirelim” dedi.

Kadınlar için üretilen projeler ve yasal değişiklerin birçok soruna merhem olduğunu ifade eden Nevin Gökçek, “Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadınların 8 Mart’ta hatırlanıp sonra unutulmaması gerektiği çağrısında bulunan Gökçek, sözlerini, “Kadınlar toplumun mimarıdır. Biz 365 günün her gününde varız. Dostluğun ve kardeşliğin günü haline getirmemiz gerekir” diye tamamladı.

-BAŞKAN GÖKÇEK: “KADINLARIN HAKKINI NE YAPSAK ÖDEYEMEYİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de konuşmasında, “Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen programa katılımlarından dolayı konuklara teşekkürlerini iletti.

Programı hazırlayanların bu yıl çok güzel bir tema seçtiğine dikkat çeken Başkan Gökçek, “15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan bacılarımız, kardeşlerimiz, şehit olanların ailelerini de ön temaya çıkarmış olmaları dolayısıyla kutluyor, tebrik ediyorum. Çünkü biz ne kadar gayret etsek, onların hakkını ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun” dedi

15 Temmuz darbe gecesi bir arkadaşının kızının, "Başkanım şu anda tankın üzerindeyim" diyerek kendisini aradığını ifade eden Başkan Gökçek, “Böyle mücadele ettiniz. Kamyonetlerle adam taşıdınız. Şehit oldunuz sizin hakkınız ödenemez” diye konuştu.

-BAŞKAN GÖKÇEK: “UYUŞTURUCU, EN ÖNEMLİ KONUMUZDUR”

Başkan Gökçek, kadınlara uyuşturucuyla mücadelede çok önemli görev düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Belki farkında değilsiniz, şu anda uyuşturucu konusu Türkiye’nin en önemli meselesidir. Uyuşturucu, 4 yaşındaki çocuğa kadar indi. Okullarda inanılmaz olaylarla karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın yediği kurabiyelerin içine dahi uyuşturucu zerk ederek, onları uyuşturucuya alıştırıyorlar. Ankara’da Sayın Vali ile program hazırlıyoruz. Bu programla, nerede uyuşturucu varsa oraya yetişeceğiz. Siz ihbar edeceksiniz, birlikte yakalayacağız. Benim bir belediye meclisi üyesi arkadaşımın uyuşturucu kullanan çocuğu vardı. Onun ızdırabını gördükçe parçalanıyorduk. Bir müessese kurduk ve orada o çocuğu diğer arkadaşlarıyla birlikte kurtardık. Şimdi yeni bir yer açıyoruz”

Türkiye’nin gelecek 10 yılda en büyük tehlikesinin uyuşturucu sorunu olduğunu belirten Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından uyuşturucu bağımlıları için büyük bir tesisi hazırladıklarını en kısa sürede bu tesisin hizmete gireceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik bir çok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Gökçek, BELMEK, BELTEK, Hanımlar Lokali, Aile Yaşam Merkezleri ile sosyal yardımlar, Engelli Merkezi, Psikolojik Danışma ve Eğitim Hizmetleri, Yaşlılar Merkezi ve şefkat evlerinde yüzbinlerce kadına verilen hizmetleri, rakamlarıyla birlikte yansıtan bir sunum yaptı.

Konuşmasını sizlere ne kadar hizmet etsek azdır çünkü cennet anaların ayakları altındadır diye sürdüren Başkan Gökçek, “Biz dünyayı değiştirecek olan kadınlarımıza inanıyoruz. Onları destekliyoruz Allah ömür verdikçe sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gökçek, konuşmasını “Yeni bir görev zamanı var sizin çocuklarınız için istikbalimiz ve istikrarımız için 16 Nisan’da evet” diyerek tamamladı.

-SEMİHA YILDIRIM: “SOS VAKFI'NA VE NEVİN HANIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım da programda kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Melih Gökçek ve Eşi Nevin Gökçek’e, düzenledikleri programdan dolayı teşekkür eden Semiha Yıldırım, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, tüm kadınlara kutlu olması diliyorum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum” dedi.

Onursal başkanlığını Nevin Gökçek’in yaptığı SOS Vakfı’nın, Ankara’da birbirinden güzel çalışmaları yaptığını belirten Yıldırım, “Bu çalışmaları yakından takip ediyorum. Özellikle kadınlara yönelik çalışmalarınızın büyük taktir topladığını biliyorum. Çünkü kadınlar milli kültürümüzde en önemli söz sahibi olan kişilerdir. Kadın, bizim için cennetin ayakları altında olan kişilerdir. Kadın, şefkatin temsilidir, zerafetin temsilidir” diye konuştu.

Buna karşın kadınların zor zamanlar yaşadığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Kadınlar savaşla, açlıkla, çatışmalarla sınanıyor. Mazlumlar için yapılan projelere hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. SOS da çeşitli ihtiyaçlar için kadınların yardımına koşuyor. Çalışan, üreten, zorluklar karşısında pes etmeyen, anne olan, yuvasını koruyan kadınlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı, Sayın Nevin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.”

Konuşmaların ardından, toplumdaki örnek kişiliklerinden dolayı farklı isimler altında bir çok kişiye plaket verilerek, hayat hikayeleri kısaca anlatıldı.

Programın ikinci kısmında da Dr. Zafer Akıncı sunum yaparken, Şair-Söz Yazarı Ahmet Selçuk İlkan, davetlilerde müzikli şiir dinletisi sundu.

-ÖDÜL TÖRENİ-

Programda Semiha Yıldırım’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. “Vefa, şefkat ve özveri”, “Vatansever ve kahramanlık”, “Çalışkan ve Cesaretli Kadın Muhtar”, “Yenilikçi Ve Üretken Bilim Kadını”, “Kadın Sporcu”, “İnsana Kıymet Veren Yardımsever” ve “Asırlık Tecrübe ve Yaşam”dallarında ödüller verildi.

Sahneye ilk olarak “Vefa, Şefkat Ve Özveri Ödülü”ne layık görülen 4 kişi davet edildi. Plaketleri Semiha Yıldırım tarafından verilen Nazmiye Açıkmaz, Ender Aydın, Şahabettin Korkmaz Yiğit ve Aysun Seçkin'in, hayat hikayeleriyle ve fedakarlıklarıyla örnek teşkil eden kişiler olarak ödüle layık görüldüğü açıklandı.

“Vatansever ve Kahramanlık Ödülü”nü ise Nuray Anar ve Derya Ovacıklı aldı. 15 Temmuz gecesi, darbe girişimine karşı mücadele edip yaralanarak gazi olan Derya Ovacıklı’nın plaketi, tedavi gördüğü hastane odasında takdim edildi. Derya Ovacıklı, video görüntüsüyle teşekkür mesajını iletti.

Canan Erenözlü, “Çalışkan ve Cesaretli Kadın Muhtar Ödülü”ne, Prof. Dr. Duygu Özer Demiralp “Yenilikçi ve Üretken Bilim Kadını Ödülü”ne, Derya Can da “Kadın Sporcu” ödülüne layık görüldü.

Şefkat evlerinde çalışan Hülya Arslan’a “İnsana Kıymet Veren Yardımsever Ödülü” verilirken, 116 yaşındaki Fadime Eren ise “Asırlık Tecrübe ve Yaşam Ödülü”ne layık görüldü.

-AHMET SELÇUK İLKAN'DAN SEVİLEN ESERLER...

Programda daha sonra Dr. Zafer Akıncı tarafından, "Vefa ve Kadın" konulu bir sunum yapıldı. Akıncı, kadın ve erkeğin birbirinden farkları, “Erkekler neden daha başarılıdır?”, “Kadınlar erkeklerden daha empatiktir”, “Bir kadın şefkati ne yapar?” konulu sunumunu video gösterileriyle yaptı.

Daha sonra sahne alan Ahmet Selçuk İlkan, şiir ve müzik dinletisi yaptı. İlkan, “Gözler Kalbin Aynasıdır”, “Bir Gülü Sevdim”, “Anılar”, “Hatıram Olsun”gibi unutulmaz şarkıları ile ilk kez kendi yaptığı “Vatanım, Toprağım, Türkiyem” şarkısını seslendirdi.

Programın sonunda Nevin Gökçek’in isteği üzerine “Eski Dostlar” şarkısını söyleyen Ahmet Selçuk İlkan, müzik ve şiir ziyafeti yaşattı. Nevin Gökçek Ahmet Selçuk İlkan’a çiçek sundu.