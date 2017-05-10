ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALO 153 MAVİ MASA PERSONELE ÖZEL EĞİTİM

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALO 153 MAVİ MASAPERSONELİ, İNSAN İLİŞKİLERİ, TELEFONDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ,ÖFKE KONTROLÜ VE NEFES ÇALIŞMASIYLA SAKİNLEŞMEYÖNTEMLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI.

Ankaralıların her tür iletişim teknolojisini kullanarak sıkıntı, şikayet ve isteklerini aktarabildiği Alo 153 Mavi Masa çalışanları ile danışma masalarında görev alan personel, insan ilişkileri, telefonda iletişim teknikleri, öfke kontrolü ve nefes çalışmasıyla sakinleşme yöntemlerine ilişkin eğitim programına katıldı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Funda Durmaz’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 200 çalışana verdiği 6 saatlik eğitim programında, görev sırasında vatandaşlarla sürekli iletişim olan Alo 153 personeli, iletişim ve halkla ilişkiler teknikleri, zor ve öfkeli insanlarla iletişim kurma ve stres yönetiminin ayrıntılarını teorik olarak dinleyip, örneklerle pekiştirme fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan, yüz yüze, telefonlarla veya diğer iletişim araçlarıyla sürekli vatandaşlarla görüşme halinde olan Alo 153 çalışanlarının önemli bir görev üstlendiklerine dikkat çekerek, birimlerinde en önemli amacın, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulmak olduğunu ifade etti. Tekcan, şunları söyledi:

“Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla, personelimizin kapasitesini en üst düzeye çıkararak, Alo 153’ün, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulunmasındaki rolünü eksiksiz gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Eğitim programlarımız içinde insanın kendisini tanıması, konuştuğu kişiyle ilgili analizler yapabilmesi, empati yaparak vatandaşı anlaması, zor ve sıkıntılı görüşmelerde uygun konuşma yöntem ve tekniklerini uygulaması, stres ve stresin yönetilmesi gibi psikolojik davranış biçimleri de ayrıntılı şekilde işleniyor.

Çağdaş belediyecilik anlayışımızın gereği, Ankaralılara daha iyi hizmet verebilmek için 2003 yılında kurulan Alo 153 Mavi Masa, bugün 7 gün 24 saat ulaşılan, vatandaşların sorun, görüş ve taleplerini bildirdiği ve çözümün adresi olarak tanıdığı bir kurum oldu. Biz hizmet anlayışımızı daha da geliştirmek için hem teknolojik yeniliklere adapte olmaya hem de personelimize gerekli eğitimi vermeye devam edeceğiz.”

Alo 153 mavi Masa, her türlü iletişim kanalıyla vatandaşların sıkıntı, şikayet ve isteklerini alıyor. Ardından başvurular ilgili birimlere iletiliyor ve takip yapılarak sonuç hakkında vatandaşa istediği iletişim kanalı üzerinden (SMS, telefon, e-posta, faks, posta) bilgilendirme yapılıyor.