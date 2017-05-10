  • BIST 95.144
  • Altın 141,765
  • Dolar 3,6039
  • Euro 3,9171
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALO 153 MAVİ MASA PERSONELE ÖZEL EĞİTİM

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALO 153 MAVİ MASA PERSONELE ÖZEL EĞİTİM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALO 153 MAVİ MASAPERSONELİ, İNSAN İLİŞKİLERİ, TELEFONDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ,ÖFKE KONTROLÜ VE NEFES ÇALIŞMASIYLA SAKİNLEŞMEYÖNTEMLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI.

Ankaralıların her tür iletişim teknolojisini kullanarak sıkıntı, şikayet ve isteklerini aktarabildiği Alo 153 Mavi Masa çalışanları ile danışma masalarında görev alan personel, insan ilişkileri, telefonda iletişim teknikleri, öfke kontrolü ve nefes çalışmasıyla sakinleşme yöntemlerine ilişkin eğitim programına katıldı. 

Kişisel Gelişim Uzmanı Funda Durmaz’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 200 çalışana verdiği 6 saatlik eğitim programında, görev sırasında vatandaşlarla sürekli  iletişim olan Alo 153 personeli, iletişim ve halkla ilişkiler teknikleri, zor ve öfkeli  insanlarla iletişim kurma ve stres yönetiminin ayrıntılarını teorik olarak dinleyip, örneklerle pekiştirme fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan, yüz yüze, telefonlarla veya diğer iletişim araçlarıyla sürekli vatandaşlarla görüşme halinde olan Alo 153 çalışanlarının önemli bir görev üstlendiklerine dikkat çekerek, birimlerinde en önemli amacın, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulmak olduğunu ifade etti. Tekcan, şunları söyledi:

“Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla, personelimizin kapasitesini en üst düzeye çıkararak, Alo 153’ün, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulunmasındaki rolünü eksiksiz gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Eğitim programlarımız içinde insanın kendisini tanıması, konuştuğu kişiyle ilgili analizler yapabilmesi, empati yaparak vatandaşı anlaması,  zor ve sıkıntılı görüşmelerde uygun konuşma yöntem ve tekniklerini uygulaması, stres ve stresin yönetilmesi gibi psikolojik davranış biçimleri de ayrıntılı şekilde işleniyor.

Çağdaş belediyecilik anlayışımızın gereği, Ankaralılara daha iyi hizmet verebilmek için 2003 yılında kurulan Alo 153 Mavi Masa, bugün 7 gün 24 saat ulaşılan, vatandaşların sorun, görüş ve taleplerini bildirdiği ve çözümün adresi olarak tanıdığı bir kurum oldu. Biz hizmet anlayışımızı daha da geliştirmek için hem teknolojik yeniliklere adapte olmaya hem de personelimize gerekli eğitimi vermeye devam edeceğiz.”

Alo 153 mavi Masa, her türlü iletişim kanalıyla vatandaşların sıkıntı, şikayet ve isteklerini alıyor. Ardından başvurular ilgili birimlere iletiliyor ve takip yapılarak  sonuç hakkında vatandaşa istediği iletişim kanalı üzerinden (SMS, telefon, e-posta, faks, posta) bilgilendirme yapılıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖZEL BİR ANKET DÜZENLEDİ08 Mayıs 2017 Pazartesi 10:59
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Muhtarlar Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı”na katıldı07 Mayıs 2017 Pazar 16:49
  • Hemşehri derneklerine desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Altınpark’ta “Çorum Evi” yaptırdı05 Mayıs 2017 Cuma 12:10
  • Belediyeler için AB Fonları Toplantısı05 Mayıs 2017 Cuma 11:56
  • Sincan- Ulus- Kızılay hattında hizmeti veren 168 adet özel toplu taşıma aracı “ANKARAKART” sistemine geçiyor05 Mayıs 2017 Cuma 11:42
  • JAPON KİRAZI (SAKURA) AĞAÇLARI, DİKMEN VADİSİ’Nİ YİNE MUHTEŞEM GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ05 Mayıs 2017 Cuma 11:36
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler için AB Fonları Toplantısı”na ev sahipliği yaptı04 Mayıs 2017 Perşembe 17:24
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, “yönümüzü bulamıyoruz” şikayetlerini minimuma indirmek için çalışmalarını sürdürüyor04 Mayıs 2017 Perşembe 11:30
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OKUMA YAPILAMAYAN SAYAÇLAR İÇİN WHATSAPP'TAN KOLAYLIK SAĞLAYACAK04 Mayıs 2017 Perşembe 10:49
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden spora dev destek03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:04
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim