ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA HALK EKMEK FABRİKASI’NI 6 AYDA, 11 BİN 184 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu yılın ilk 6 ayında toplam 11 bin 184 kişiyi misafir ederek, fabrikayı gezdirdi ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’ye örnek olan çeşit çeşit ürünlerin üretimini gerçekleştiren, Başkent’in dört bir tarafında 400’ün üzerinde büfesi bulunan, satış mağazalarıyla da kafelere farklı bir bakış açısı kazandıran Halk Ekmek Fabrikası, bu başarısını merak eden vatandaşları da fabrikada ağırlayarak, üretimleri yakından görmelerine imkan tanıyor.

Özellikle minik öğrenciler başta olmak üzere, ilk, orta, lise ve üniversiteler ile çeşitli merkezlerden gelen misafirlerini ağırlayan Halk Ekmek Fabrikası’nı bugüne kadar; 70 İlköğretim okulu, 15 lise, 9 çocuk kulübü, 7 anaokulu, 10 hanım lokali ve 5 üniversite ziyaret etti.

Üretim aşamalarını tüketicileriyle paylaşmak için her gün farklı bölgelerden ziyaretçileri kabul eden Fabrikaya gelen misafirlere, kullanılan teknolojiden, el değmeden yapılan üretime kadar tüm bilgiler veriliyor.

-İLKBAHAR: “KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, “Haziran ayı başına kadar fabrikamızı; çocuk, genç, yaşlı ve kadınlardan oluşan 11 bin 184 kişi ziyaret etti. Bunun yanında da yurtiçi ve yurtdışından üretimlerimizi örnek almak isteyen pek çok kurum ve kuruluştan heyetleri de ağırlıyoruz” dedi.

Vatandaşların, komşularıyla, okullarıyla veya arkadaşlarıyla gelip fabrikayı gezebileceklerini kaydeden İlkbahar, bunun için Fabrikayı arayıp randevu almaları gerektiğini kaydederek,“Başkent’te bir ekmek markası haline gelen Halk Ekmek ürünlerini tadan vatandaşlarımız, bu ayrıcalığa nasıl erişildiğini gelip görsünler istedik. Bizim, el değmeden, sağlıklı, ucuz ve kaliteli üretimlerimizin sadece bir reklam malzemesi olmadığını, bunun Fabrikamızda uygulanan bir ayrıcalık olduğunu herkesle paylaşalım istedik ve kapımızı vatandaşlarımıza açtık. Ziyaretçilerimiz, Fabrika bünyesinde bulunan Ekmek Müzesi’ni de görme fırsatı bulacak” diye konuştu.