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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OKUMA YAPILAMAYAN SAYAÇLAR İÇİN WHATSAPP'TAN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OKUMA YAPILAMAYAN SAYAÇLAR İÇİN WHATSAPP'TAN KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, okuma yapılmayan sayaçlar için Whatsapp'tan kolaylık sağlanacağını duyurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, abonelerin sayaçlarına herhangi bir nedenle okuma işlemi yapılmaması durumunda, sayaçların fotoğraflarının, mesajlaşma platformu Whatsapp üzerinden gönderilmesiyle, faturalandırma yapılabileceği bildirildi.

ASKİ'den bu konuda atılan tweet'te de ''Okuma yapılmayan sayaçlarınızı, Whatsapp'tan ASKİ'ye bildirebilirsiniz. Çeşitli sebeplerden su sayaçları okunamayan abonelerin sayaçlarının gösterge kısmının fotoğrafını ve abone numarasını 0 535 109 27 54 numaralı telefona gönderdikleri takdirde sayaç okuma servisimiz faturalandırma yapacaktır'' duyurusu yapıldı.  

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