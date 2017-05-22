ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AŞTİ İÇİNDE GÖRME ENGELLİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYAN İZ YOLLARINDA ONARIM YAPIYOR

YAĞIŞLI HAVALAR NEDENİYLE KAPALI ALANLARDA ONARIM YAPAN EKİPLER, HAVA KOŞULLARININ DÜZELMESİYLE, BÜYÜK CADDE VE BULVARLARDAKİ İZ YOLLARININ ONARIMINA BAŞLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ içinde görme engellilere büyük kolaylık sağlayan iz yollarında (kabartmalı yollarda) onarım çalışmaları yapıyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, zaman içinde kopan ya da yıpranan tüm iz yolları nı yeniden dizayn ediyor.

Havaların yağışlı geçmesi nedeniyle halen kapalı alanlarda onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, başta Mithatpaşa Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Necatibey Caddesi olmak üzere büyük cadde ve bulvarların kaldırımlarındaki iz yolları çalışmalarının başlayacağını bildirdiler.