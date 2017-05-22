ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AŞTİ İÇİNDE GÖRME ENGELLİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYAN İZ YOLLARINDA ONARIM YAPIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ içinde görme engellilere büyük kolaylık sağlayan iz yollarında (kabartmalı yollarda) onarım çalışmaları yapıyor.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, zaman içinde kopan ya da yıpranan tüm iz yollarını yeniden dizayn ediyor.
Havaların yağışlı geçmesi nedeniyle halen kapalı alanlarda onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, başta Mithatpaşa Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Necatibey Caddesi olmak üzere büyük cadde ve bulvarların kaldırımlarındaki iz yolları çalışmalarının başlayacağını bildirdiler.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelli vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla kaldırımlara yerleştirilen iz yolları, sürücülerin araçlarını kaldırıma park etmesi, yük boşaltılması veya inşaat çalışmaları nedeniyle hasar görüyor.
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