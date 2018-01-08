Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent sokaklarında atıl durumda bulunan üst geçitleri kaldırmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Meşrutiyet Caddesi üzerinde atıl durumdaki 3 üst geçidi daha kaldırdı.
Ankaralıların taleplerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerlerinde görüntü kirliliği başta olmak üzere ömrünü tamamlamış can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırma çalışmalarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON
Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla Mithat paşa Caddesi’nde bulunan ve “ahtapot” adıyla bilinen üst geçidi kaldıran Kent Estetiği Dairesi ekipleri, Meşrutiyet Caddesi’nin Karanfil ve Konur Sokakları ile Selanik Caddesi kesişimindeki yaya üst geçitlerinin söküm işlemlerini tamamladı.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde üst geçit ayaklarının kaldırımlarla birleşme noktalarında meydana gelen kaldırım hasarlarının da onarılacağını söyledi. Meşrutiyet Caddesi, yeni ve tertemiz bir görüntüsüyle araçlara ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
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