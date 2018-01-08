  • BIST 117.580
  • Altın 158,608
  • Dolar 3,7479
  • Euro 4,4951
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 7 °C

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent sokaklarında atıl durumda bulunan üst geçitleri kaldırmaya devam ediyor

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent sokaklarında atıl durumda bulunan üst geçitleri kaldırmaya devam ediyor
BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KARANFİL VE KONUR SOKAKLARI İLE SELANİK CADDESİ KESİŞİMİNDE KULLANILMAYAN YAYA ÜST GEÇİTLERİNİ KALDIRDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Meşrutiyet Caddesi üzerinde atıl durumdaki 3 üst geçidi daha kaldırdı.

Ankaralıların taleplerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerlerinde görüntü kirliliği başta olmak üzere ömrünü tamamlamış can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırma çalışmalarını sürdürecek.  

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON

Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla Mithat paşa Caddesi’nde bulunan ve “ahtapot” adıyla bilinen üst geçidi kaldıran Kent Estetiği Dairesi ekipleri, Meşrutiyet Caddesi’nin Karanfil ve Konur Sokakları ile Selanik Caddesi kesişimindeki yaya üst geçitlerinin söküm işlemlerini tamamladı.        

Yetkililer, önümüzdeki günlerde üst geçit ayaklarının kaldırımlarla birleşme noktalarında meydana gelen kaldırım hasarlarının da onarılacağını söyledi. Meşrutiyet Caddesi, yeni ve tertemiz bir görüntüsüyle araçlara ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 2018’in ilk gününde Ankaralılarla buluştu01 Ocak 2018 Pazartesi 10:05
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı30 Aralık 2017 Cumartesi 19:57
  • Başkan Tuna, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. Yıldönümü” nedeniyle bir resepsiyon düzenledi28 Aralık 2017 Perşembe 11:38
  • Sabancı-Bağlıca bağlantı yolu trafiğe açıldı27 Aralık 2017 Çarşamba 22:11
  • ALO 153 MAVİ MASA, 2017 YILINDA 1,5 MİLYON BAŞKENTLİNİN SORUNUNU ÇÖZDÜ26 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk bilim merkezi uygulaması olan Feza Gürsey Bilim Merkezi’ni Başkent Ankara’ya kazandırdı26 Aralık 2017 Salı 11:02
  • “Ankarakart”ın banliyö hatlarında da kullanılabilmesine imkan tanıyacak olan protokol imzalandı25 Aralık 2017 Pazartesi 13:18
  • Memur kenti olan Başkent Ankara; köklü üniversiteleriyle öğrenci kenti oldu21 Aralık 2017 Perşembe 10:46
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldikten sonra ilk canlı yayına A Haber ekranlarında çıktı20 Aralık 2017 Çarşamba 15:01
  • ENSAR - MUHACİR KARDEŞLİĞİNE DEVAM20 Aralık 2017 Çarşamba 12:10
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim