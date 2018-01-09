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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 2017-2018 tiyatro sezonunda, birbirinden iddialı oyunları sergilemeye devam ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 2017-2018 tiyatro sezonunda, birbirinden iddialı oyunları sergilemeye devam ediyor
-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI’NIN OCAK AYINA İLİŞKİN PROGRAMI VE TAKVİMİ NETLEŞTİ.- 2018 OCAK AYI BOYUNCA 6 FARKLI OYUN; MATİNE VE SUARE GÖSTERİMLERİYLE 21 KEZ SAHNELENECEK.

6 Ekim’de “Tiryakigillerdeyiz” adlı oyunla sezon perdelerini açan Başkent Tiyatroları’nda, yeni yılın ilk oyunu da belli oldu. Başkent Tiyatrosu’nda ilk kez “Vatan İçin” adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluşacak.  

Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde, matine ve suare gösterimleriyle sahnelenen oyunlar  dram, komedi ve iki farklı çocuk oyunundan oluşuyor. Başkent Tiyatrosu oyuncuları 2018 yılının ilk ayında;  2’si çocuk, 6 farklı oyunu 21 kez sahneleyecek. 

Başkentliler, Ocak ayı süresince, “Vatan İçin,  “Kitap Kurdu”, “Eyvah Kümeste Tilki Var”, “Kim Demiş Karanlık”, “Tiryakigillerdeyiz” ve “Bize Gelen Bizdendir” adlı oyunları izleyecekler.

“Tiryakigillerdeyiz” adlı komedi oyunuyla bol kahkahalı dakikalar geçirecek olan izleyiciler, “Kim Demiş Karanlık” adlı 2 perdelik tiyatro oyununda ise Büyük Usta Aşık Veysel Şatıroğlu’nun yaşamını izleme imkanı yakalayacak.

Başkentli minik sanatseverler için sahneye konulan; “Eyvah Kümeste Tilki Var”  ile “Kitap Kurdu” oyunlarıyla da çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler.    

2018 OCAK AYI TİYATRO TAKVİMİ

6 Ocak 2018 Cumartesi :  KİM DEMİŞ KARANLIK-  Saat:18.00

EYVAH KÜMESTE TİLKİ VAR-  Saat:13.00

7 Ocak 2018 Pazar : KİM DEMİŞ KARANLIK-  Saat:16.00

EYVAH KÜMESTE TİLKİ VAR-  Saat:13.00

11 Ocak 2018 Perşembe: VATAN İÇİN-  Saat:13.00 (toplu gösteri)

12 Ocak 2018 Cuma : BİZE GELEN BİZDENDİR-  Saat:14.00 (toplu gösteri)

13 Ocak 2018 Cumartesi: BİZE GELEN BİZDENDİR-  Saat:18.00

KİTAP KURDU-  Saat:13.00

14 Ocak 2018 Pazar : KİM DEMİŞ KARANLIK-  Saat:16.00

KİTAP KURDU-  Saat:13.00

18 Ocak 2018 Perşembe: TİRYAKİGİLLERDEYİZ-  Saat 13.00 (toplu gösteri)

20 Ocak 2018 Cumartesi: TİRYAKİGİLLERDEYİZ-  Saat:18.00

EYVAH KÜMESTE TİLKİ VAR-  Saat:13.00

21 Ocak 2018 Pazar :TİRYAKİGİLLERDEYİZ-  Saat:16.00

:EYVAH KÜMESTE TİLKİ VAR-  Saat:13.00

27 Ocak 2018 Cumartesi : VATAN İÇİN-  Saat:18.00

:KİTAP KURDU-  Saat:13.00

28 Ocak 2018 Pazar :VATAN İÇİN-  Saat:16.00

:KİTAP KURDU-  Saat:13.00

Tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyunların biletleri, Ulus ve Kızılay’daki tiyatro gişeleri ile Başkent Tiyatroları’nın internet sitesinden alınabiliyor.

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