ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI, ŞUBAT AYINDA 7 OYUN SAHNELEYECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, şubat ayında 2’si çocuk olmak üzere, 7 tiyatro oyununu Başkentlilerle buluşturacak.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, Başkent Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen , “Ben Kukla Değilim” ve “Kitap Kurdu” adlı çocuk oyunları ile“Direniş”, “Hayal Kahvesi”, “Asr-ı Saadet” , “Nar-ı Aşkın Yolcuları”, “Vatan İçin” adlı oyunlar, bu ay boyunca gösterimde olacak. Başkent Tiyatrolarında oyunlar toplu gösterimler nedeniyle çoğu zaman kapalı gişe olarak sahneleniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı “Direniş ” adlı oyun, Şubat ayında da izleyicilerle buluşacak. Tiyatro severler tarafından büyük ilgi gören oyunların biletleri, Ulus ve Kızılay gişeleri ile Başkent Tiyatrolarının internet sitesinden alınabiliyor.

-BAŞKENT TİYATROLARI ŞUBAT PROGRAMI:

3 Şubat Cuma……: “HAYAL KAHVESİ “, Saat:14.00 (Toplu gösterim)

“NAR-I AŞKIN YOLCULARI”, Saat:19.00

4 Şubat Cumartesi..: “KİTAP KURDU”, Saat:12.00

“NAR-I AŞKIN YOLCULARI“, Saat:18.00

5 Şubat Pazar………..: “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:12.00

“NAR-I AŞKIN YOLCULARI”, Saat:15.00

9 Şubat Perşembe….: “ HAYAL KAHVESİ” , Saat:19.00

10 Şubat Cuma………: “ASR-I SAADET, Saat:19.00

11 Şubat Cumartesi…: “KİTAP KURDU”, Saat:12.00

“DİRENİŞ”, Saat:18.00

12 Şubat Pazar………: “KİTAP KURDU”, Saat:12.00

“HAYAL KAHVESİ”,Saat:18.00

16 Şubat Perşembe…. : “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:11.00 (Toplu gösterim)

“BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:14.00 (Taplu gösterim)

“HAYAL KAHVESİ”, Saat:19.00

17 Şubat Cuma………..: “HAYAL KAHVESİ”,Saat:19.00

18 Şubat Cumartesi…..: “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:12.00

“VATAN İÇİN”,Saat:18.00

19 Şubat Pazar…………:“BEN KUKLA DEĞİLİM”,Saat:12.00

“VATAN İÇİN”,Saat:15.00

23 Şubat Perşembe… : “ASR-I SAADET”, Saat:11.00 (Toplu gösterim)

“ASR-I SAADET” ,Saat:19.00

24 Şubat Cuma……… : “VATAN İÇİN”..Saat:10.00 (Toplu gösterim)

“KİTAP KURDU”, Saat:14.00 (Toplu gösterim

25 Şubat Cumartesi……“KİTAP KURDU” saat:12.00

“VATAN İÇİN” , Saat:18.00

26 Şubat Pazar…………:”KİTAP KURDU” , Saat:12.00

“HAYAL KAHVESİ”, Saat:18.00