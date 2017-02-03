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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI, ŞUBAT AYINDA 7 OYUN SAHNELEYECEK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI, ŞUBAT AYINDA 7 OYUN SAHNELEYECEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, şubat ayında 2’si çocuk olmak üzere, 7 tiyatro oyununu Başkentlilerle buluşturacak.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, Başkent Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen , “Ben Kukla Değilim” ve “Kitap Kurdu” adlı çocuk oyunları  ile“Direniş”,  “Hayal Kahvesi”, “Asr-ı Saadet” , “Nar-ı Aşkın Yolcuları”, “Vatan İçin” adlı oyunlar, bu ay boyunca gösterimde olacak.  Başkent Tiyatrolarında oyunlar toplu gösterimler nedeniyle çoğu zaman kapalı gişe olarak sahneleniyor.     

15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı “Direniş ” adlı oyun, Şubat ayında da izleyicilerle buluşacak. Tiyatro severler tarafından büyük ilgi gören oyunların biletleri, Ulus ve Kızılay gişeleri ile Başkent Tiyatrolarının internet sitesinden alınabiliyor.

 

 -BAŞKENT TİYATROLARI ŞUBAT PROGRAMI: 

3 Şubat  Cuma……:    “HAYAL KAHVESİ “, Saat:14.00 (Toplu gösterim)

                                      “NAR-I AŞKIN YOLCULARI”,  Saat:19.00

4 Şubat  Cumartesi..:   “KİTAP KURDU”, Saat:12.00

                                       “NAR-I AŞKIN YOLCULARI“, Saat:18.00

5 Şubat Pazar………..: “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:12.00

                                       “NAR-I AŞKIN YOLCULARI”, Saat:15.00

9 Şubat Perşembe….“ HAYAL KAHVESİ” ,  Saat:19.00

10 Şubat Cuma………: “ASR-I SAADET,  Saat:19.00

11 Şubat Cumartesi…: “KİTAP KURDU”,  Saat:12.00

                                        “DİRENİŞ”, Saat:18.00

12 Şubat Pazar………:  “KİTAP KURDU”, Saat:12.00

                                        “HAYAL KAHVESİ”,Saat:18.00

16 Şubat Perşembe…. : “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:11.00   (Toplu gösterim)

                                        “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:14.00  (Taplu gösterim)

                                        “HAYAL KAHVESİ”, Saat:19.00  

17 Şubat Cuma………..: “HAYAL KAHVESİ”,Saat:19.00   

18 Şubat Cumartesi…..: “BEN KUKLA DEĞİLİM”, Saat:12.00

                                         “VATAN İÇİN”,Saat:18.00

19 Şubat Pazar…………:“BEN KUKLA DEĞİLİM”,Saat:12.00

                                         “VATAN İÇİN”,Saat:15.00

23 Şubat  Perşembe… : “ASR-I SAADET”, Saat:11.00  (Toplu gösterim)

                                         “ASR-I SAADET” ,Saat:19.00

24 Şubat  Cuma………  : “VATAN İÇİN”..Saat:10.00  (Toplu gösterim)

                                         “KİTAP KURDU”, Saat:14.00 (Toplu gösterim

25 Şubat Cumartesi……“KİTAP KURDU”  saat:12.00

                                         “VATAN İÇİN” , Saat:18.00

26 Şubat Pazar…………:”KİTAP KURDU” , Saat:12.00

                                          “HAYAL KAHVESİ”, Saat:18.00

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