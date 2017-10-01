Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro ve kamera önü oyunculuğu için bu yıl da ücretsiz kurs açtı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI,HER YAŞTAN YETENEKLER İÇİN BU YIL DA KURS AÇTI.

Her türlü sanatsal ve kültürel faaliyeti ücretsiz olarak Başkentlilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, tiyatro dalında her yıl birbirinden güzel oyunları sahneleyerek büyük beğeni toplarken, açtığı oyunculuk kurslarıyla da profesyonel oyuncular tarafından ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Başkent Tiyatrolarının, her yıl artan ilgiyle 12 yıldır sürdürdüğü kurslar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

17 yaş ve üstü gönlünü sanata vermiş tüm Başkentlilerin başvurabildiği tiyatro kursunda; tiyatro kuramı başta olmak üzere, oyunculuk, doğaçlama, mimik, jest, sahne bilgisi, beden dili, ses, diksiyon, dramaturgi, geleneksel Türk Tiyatrosu ile kamera önü oyunculuk yöntemleriyle ilgili profesyonel eğitim veriliyor.

-“HER YAŞ VE MESLEKTEN OYUNCU ADAYI”

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, Başkent Tiyatroları tarafından hem sezon boyunca sahnelenen oyunlarının hem de oyunculuk eğitimi verilen tiyatro ve drama kurslarının büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Oyunculuk eğitimi almak isteyen Başkentlilerin, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurslara yoğun başvuruda bulunduğunu ifade eden Tahir İkiler, şunları söyledi:

"Kursiyer olmak için başvuruda bulunan adaylarımızı önce elemeden geçiriyoruz. Adaylarımız, hazırladıkları oyunu 5 dakika süreyle seçici jürinin önünde sergiliyor.

Burada gösterdikleri performansa göre elemeler yaparak kurslarımıza kabul ediyoruz. Başvuru yapanlar arasında 17 yaş üzeri her yaş ve meslekten amatör olarak oyuncu olmak isteyen birçok kişinin katıldığı kurslarımızda eğitim alan öğrenciler arasında yetenekleriyle ön plana çıkan adaylar, çeşitli tiyatro oyunlarında da rol alma imkanı yakalıyor.”

-HAFTADA 2 GÜN, 3,5 SAAT EĞİTİM

Ekim ayında başlayarak Mayıs’a kadar sürecek olan “Oyunculuk ve Kamera Önü Kursları”, pazartesi ve salı günleri 18.00 ile 21.30 saatleri arasında haftada toplam 3,5 saat olmak üzere, Başkent Tiyatrosu Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde verilecek.