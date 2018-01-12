Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanlarda yetişmelerine katkı sağlamayı sürdürüyor

BİRBİRİNDEN FARKLI BRANŞLARDA VE KENTİN 25 FARKLI NOKTASINDA HİZMET VEREN ÇOCUK KULÜPLERİ, YILIN 365 GÜNÜ AÇIK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYOR

Özellikle çocukları sigara, uyuşturucu, alkol, kumar gibi olumsuz alışkanlıklardan korumak hatta organize suç grupları tarafından istismar edilmelerini önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Çocuk Kulüpleri, çocukların sosyalleşirken eğitimlerini de eğlenceli hale dönüştürüyor.

365 GÜN AÇIK

Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir nesil oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Çocuk Kulüpleri, yılın 365 günü açık.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'nın 10 farklı noktasında bulunan Aile Yaşam Merkezleri çatısı altında yer alan Çocuk Kulüpleri’nden; 2017 yılında 46 bin 533 çocuk yararlandı. Büyükşehir Sosyal Hizmetler bünyesinde 15 farklı bölge noktada yer alan Çocuk Kulüplerinden ise 164 bin 388 çocuk faydalandı.

25 NOKTADA HİZMET

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde; Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Kazan, Pursaklar, Sincan, Kuşcağız, Yahyalar, Esertepe’de hizmet veren Çocuk Kulüpleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ise Aktepe, Ahmetler, Altındağ, Ansera, Bala, Batıkent, Batıpark, Dikmen, Elmadağ, Kalecik, Keçiören, Mamak, Sinanlı, Sincan ve Kızılcahamam’da çocuklarla buluşuyor.

Profesyonel eğitmenlerce verilen kurslarda; 7-14 yaş arası çocuklar için eğitim, sanat, müzik ve spor gibi pek çok konuda eğitim verilirken, 4-6 yaş arasındaki minikler için de okul öncesi faaliyetler gerçekleştiriliyor.

24 YILDIR ÜCRETSİZ HİZMET

Ailelerin büyük bir güven içinde çocuklarını gönderdikleri merkezlerde birbirinden renkli aktiviteler yer alıyor. Çocuk Kulüpleri’nde, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunlarıyla ilgilenen çocuklar ayrıca sağlık, psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

24 yıldır her yıl düzenlenen yaz kamplarına katılan çocuklar; ücretsiz olarak konferans, tiyatro, konser, gezi, piknik, spor müsabakaları, çeşitli turnuvalar gibi her türlü sosyal ve sportif etkinliklere de katılarak, boş zamanlarını değerlendiriyor.

HIZLI OKUMA VE DİKKAT EĞİTİMLERİ

Çocuk Kulüpleri içinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Merkezi de, yarıyıl tatillerinde çocuklara, “Hızlı Okuma” ve “Dikkat Toplama” dersleri veriyor.

Hızlı okuma, okuduğunu anlama, etkin öğrenme teknikleri ile görsel, işitsel, dokunsal, dikkat geliştirici çalışmalarla öğrenme sürecini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler sayesinde çocuklar daha çabuk öğreniyor.

EĞİTİME EN BÜYÜK DESTEK

Okul eğitiminin dışında hizmet veren Çocuk Kulüpleri adeta “etüt merkezi” görevi görüyor. Bazı Çocuk Kulüpleri’nde ayrıca dar gelirli ve dershaneye gitme imkanı olmayan çocuklara yönelik İngilizceden bilgisayara, matematikten satranca kadar pek çok konuda kurslar düzenleniyor.

İHTİYACA YÖNELİK KURSLAR

Düzenlenen bu kurslarda çocukların yaşına, gelişimine, ihtiyacına göre uzmanların görüşleri doğrultusunda müfredat hazırlanıyor. 25 noktada yer alan Çocuk Kulüpleri’nde her bölgenin ihtiyacı ve gelen taleplere yönelik farklı kurslar da açılabiliyor.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu tüm etkinliklerden üye olarak yıl boyunca yararlanabiliyor.