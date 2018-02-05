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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN HAYATINI "E- TAHSİLAT” İLE KOLAYLAŞTIRIYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN HAYATINI "E- TAHSİLAT” İLE KOLAYLAŞTIRIYOR
-BELEDİYEYE GELMEDEN İNTERNET ÜZERİNDEN BEYANNAME İLE ÖDEME YAPABİLEN VATANDAŞLAR, WEB UYGULAMASININ YANI SIRA CEP TELEFONLARINDAN DA SİSTEME GİREBİLİYOR-E-TAHSİLAT İLE ZAMANINDA YAPILAN ÖDEMELER SAYESİNDE BELEDİYENİN GELİRLERİ DE ARTIYOR

Teknolojiyi yakından takip ederek, kent ve toplum yararına etkin bir biçimde kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "e tahsilat" uygulamasıyla Başkentli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

EGO-Cep'te, ASKİ SKADA, MEBİS ve Mavi Masa gibi birçok akıllı sistemi hayata geçirerek başarılı hizmetleri ve yenilikleri Başkentlilerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi"e-belediye" portalıyla da vatandaşların yerel yönetim hizmetinden faydalanmak için belediye kapısına gitme mecburiyetini ortadan kaldırıyor.

Vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşlara internet üzerinden beyanname hazırlayıp, ödeme kolaylığı sunan Büyükşehir Belediyesi, "e-tahsilat" sistemiyle; sicil sorgulama, online ilan reklam beyanı, baca temizleme ve itfaiye önlem raporu başvuru işlemlerini gerçekleştirmeye de imkan sağlıyor.

 

7/24 SAAT ÖDEME KOLAYLIĞI

Sorumluluğunda bulunan 25 ilçeye hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yerden 7/24 erişilebilen sistemle bu hizmeti Başkentlilerin ayağına kadar götürüyor.

7 bin 291 vatandaşın üye olduğu e-tahsilat sistemi, merkeze uzak ilçelerdeki mükelleflere masrafsız ve zaman kaybı olmadan işlemlerini bulundukları yerden rahatlıkla gerçekleştirebilme fırsatı veriyor.

Başkentliler istedikleri her yerden "www.ankara.bel.tr" adresinde bulunan “e-beyan” linkine tıklayarak, üyelik kaydı oluşturduktan sonra işlemlerini tamamlıyor. Beyanları, Büyükşehir yetkilileri tarafından onaylanan vatandaşlar, yine internet üzerinden ödemelerini yaparak, tahsilat makbuzu sureti alabiliyor.

Başkentli vergi mükelleflerinin her yerden kolayca vergi borçlarını ödeyebilmelerini sağlayan e-tahsilat uygulaması ile vergilerin zamanında tahsil edilmesi belediyenin gelir kaynaklarına da olumlu yansıyor. Elektronik ortamda hızlı ödeme yapılması belediye gelirlerinde artışa neden oluyor.

 

MOBİL OLARAK DA KULLANILABİLİYOR

Yapılan bir güncellemeyle sadece bilgisayardan değil çağın en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan cep telefonlarından da erişilebilen bu sistem sayesinde Başkentliler, oturdukları yerden kolaylıkla hizmet alabilmenin ayrıcalığını yaşıyorlar.

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