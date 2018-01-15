Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Başkentli kadınların buluşma adresi

Kadınların, gençlerin hatta son dönemde erkeklerin de sosyal hayat içerisinde daha aktif rol oynamalarını sağlamak amacıyla hizmet veren BELMEK'lere ilgi her geçen gün artıyor.

Sincan Planet Aile Yaşam Merkezi içindeki BELMEK'te,16 usta eğitmen eşliğinde 16 farklı branşta bine yakın kadın eğitim alıyor. İğne oyası, mefruşat, ahşap boyama, tel kırma, makine ve el nakışı, Türk işi, Antep işi gibi geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasına aracılık eden BELMEK’ler, aynı zamanda Başkentlilerin hobilerini mesleğe dönüştürmelerine de imkan sağlıyor.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER

Türk geleneksel el sanatlarından biri olan “İğne Oyası” branşı son yıllarda Başkentli kadınların en çok tercih ettiği kurslardan biri.

BELMEK ’te İğne oyası eğitmeni olarak 19 yıldır görev yapan Meral Alkan, her yaş ve meslekten öğrencileri bulunduğunu kaydederek, geleneksel el sanatları içinde "süslenme ve süsleme sanatı" olarak nitelendirilen iğne oyası kursunda birbirinden farklı iğne oya işleri yaptıklarını şu sözlerle anlattı:

“İğne oyası zahmetli ve emek isteyen bir sanat. Günümüzde iğne oyası işleri birçok farklı alanda kullanılıyor. Fular, yemeni kenarı, kolye, küpe ve yüzüğe kadar birbirinden renkli takılar yapıyoruz. İğne oyası ev süslemeleri içinde şömen tablası, konsol üstü örtüsü ve nişan tepsisine örtü olarak da kullanılıyor.”

"KIZIMIN NÖBETLERİ AZALDI"

Hobilerin geliştirildiği, eski mesleklerin gün yüzüne çıkartıldığı ve yeni mesleklerin kazandırıldığı BELMEK ’ler ayrıca birer terapi merkezi olarak da hizmet veriyor. Bunun en canlı örneği ise İğne Oyası kursuna Serabral Palsi hastası 21 yaşındaki kızı Handan Demir ile birlikte katılan Aşye Demir. Kızı ve kendisinin hayatını değiştiren BELMEK kurslarının önemine dikkat çeken Demir, "Daha önce Aile Yaşam Merkezi’ne kızımı spora getiriyordum. Sonrasında kızımın durumunu anlatarak bu kursa gelmeye başladık. Hocamız ve buradaki arkadaşlar kızıma çok yardımcı oldu. O da burayı çok sevdi ve şuan öyle mutlu ki. Hatta sık sık geçirdiği epilepsi nöbetleri azaldı” dedi.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'na katılan bir diğer kursiyer Kadriye Sungur da, 7 yıl önce hobi olarak başladığı iğne oyası kursu sayesinde çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Kurslarda öğrendikleri el işleri ile aile bütçesine önemli katkı sağladıklarının altını çizenlerden biri de 37 yaşındaki Safiye Dülger. Dülger, kursun kendilerine kazandıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Burayı çok seviyorum. Eşim işe giderken lütfen erken git kursa gideceğim diyorum. Buraya gelmek için gerçekten sabırsızlanıyorum hatta kurs sayesinde edindiğim meslekle siparişler alarak ev bütçesine katkı sağlıyorum.”