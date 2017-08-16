Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL ALANLARDA TARIMIDESTEKLEMEK AMACIYLA, KAMU KURULUŞLARI VE İLÇEBELEDİYELERİNDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA,TARIM ARAÇLARI TEMİN EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Ankara’nın kırsal alanlarında tarımı desteklemek amacıyla kamu kuruluşları ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda tarım araçları alarak, bunları, ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara devredecek. Başkent'te, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın heykeli dikilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan olağan toplantısında, kırsal ilçelerdeki tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla, gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin talep ettikleri, helezonlu ayçiçeği takozu ve ayçiçeği eleme makinesi, bulgur paketlenme makinesi, sebze ve kuru fasulye paketleme makinesi gibi tarım makinelerinin satın alınarak, protokolle, talepte bulunan kamu kuruluşlarına devredilmesini öngören Başkanlık Yazısı, oybirliğiyle kabul edildi. (Tarımsal ekipmanların direkt olarak vatandaşa hibe edilmesi veya vatandaşın kullanıma sunulmasının yasal mevzuatta yeri olmaması nedeniyle, bu ekipmanların kamu kuruluşları aracılığıyla vatandaşa kullandırılması amaçlanıyor)

-ANKARA’YA AZİZ SANCAR HEYKELİ –

Toplantıda, Ankara’nın fahri hemşerisi seçilen ve adına "Aziz Sancar Bilim Üretim Merkezi” kurulması kararı alınan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Başkent'te uygun bir yere heykelinin dikilmesi yönünde gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılmasına da karar verildi.

-CADDE VE SOKAKLARA İSİM...

Belediye Meclisi'nde, bazı cadde ve sokak isimlerinde de değişiklik yapıldı. Bunlardan bazıları şöyle:

-Haymana'daki Ankara Caddesi’nin ismi, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Caddesi”; Şehir Parkı’nın ismi, şehit polis memuru “Veysel Burak Ergül Parkı" ve Sığırcık Caddesi’nin ismi, “15 Temmuz Demokrasi Gazisi Kasım Akbaş Sığırcık Caddesi” olarak değiştirildi.

-Elmadağ ile Hasanoğlan sınırında bulunan ve ÇAYKUR Kavşağı'na kadar uzanan bulvar, “19 Mayıs Bulvarı” olarak isimlendirildi.

Toplantıda, ayrıca Etimesgut , Çankaya ve Mamak'ta isimsiz çok sayıda sokağa yeni isimler verildi.