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Ankara Büyükşehir Belediyesi; binlerce Başkentliyi, iftar soflarında ağırlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi; binlerce Başkentliyi, iftar soflarında ağırlıyor
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞKENT’İN 9 AYRI NOKTASINDA KURULAN DEV ÇADIRLARDA, YAĞMURA RAĞMEN BULUŞAN BİNLERCE ANKARALI, HEP BİRLİKTE ORUÇ AÇIP, 4 AYRI ÇEŞİTTEN OLUŞAN YEMEKLERİNİ YEDİLER, DUA ETTİLER..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da binlerce Başkentliyi, iftar soflarında ağırlıyor. Ramazan ayının ilk günü, orucunu şehrin 9 ayrı noktasında kurulan iftar çadırlarında açan binlerce Başkentli, Büyükşehir Belediyesi’nin 4 ayrı çeşitten oluşan yemeklerini yiyip, dua ettiler. 

11 ayın sultanı ramazanın ilk günü tuttukları oruçları, birlik, beraberlik ve kaynaşmanın en yoğun yaşandığı bu aya özgü olarak kalabalık bir sofrada açmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iftar çadırlarına misafir olan binlerce Başkentli, yağmura rağmen iftar öncesi çadırların önünde toplanmaya başladı. Yoğun yağmur dolayısıyla erken saatlerde içeri alınmaya başlayan Başkentliler, sofralara yerleşerek, iftar saatini bekledi. Klima, televizyon, özenle hazırlanmış masaların yer aldığı çadırlarda, işlerinin ehli kişilerce dağıtılan yemeklerini alan Başkentliler, iftar saati geldiğinde ise, hep birlikte aynı sofrada oruç açmanın ayrıcalığını yine bu çadırlarda yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ikramı olan su ve hurmayla oruçların açıldığı, duaların edildiği sofralarda, 4 ayrı çeşitten oluşan yemeklerini yiyen Başkentliler, daha sonra da ramazan ayının ilk orucunu açmanın mutluluğuyla sohbetlerini ettiler. Kiminin ailesiyle, kiminin arkadaşlarıyla, kimin de yalnız geldiği iftar çadırlarında ilk gün menüsü ise; ezogelin çorba, fırında köfte-patates, pilav ve tatlı oldu. 

-YARDIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK…

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 9 ayrı çadırda, ramazan ayı boyunca binlerce Başkentlinin ağırlanacağını kaydeden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker, yapılan yardımlarda ilgili şu bilgileri verdi:  

“Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımlarımız artarak devam edecek. Ayrıca Halk Ekmek Fabrikamızda üretilen günlük toplam 80 bin ekmeğimizi de ücretsiz olarak yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Giysi yardımlarımız, giysi merkezlerimizde, eşya ihtiyacı olanlara da eşya yardımlarımız devam ediyor.” 

-KUTSAL EMANETLER ALTINPARK’TA

Ramazan etkinlikleri kapsamında kurulan sergiler ve stantlarla vatandaşların ramazanı manevi bir atmosferde geçirmelerinin sağlanacağı Altınpark’ta da 30 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında 15 Kutsal Emanet sergileneceğini bildiren Şeker, “Türkiye’nin el yazması en büyük Kuran-ı Kerim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kabe’ye yaptırdığı Kabe Kapısı, Osmanlı Dönemi Kabe örtüleri, hat sanatı eserleri olmak üzere pek çok Kutsal Emanet’i Altınpark’ta sergileyeceğiz. Ayrıca konserler, tiyatro ve kukla gösterileri gibi etkinlikler yer alacak, çocuklar için eğlence atölyeleri, çocuk oyun alanlar kurulacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 9 ayrı merkezde kurduğu iftar çadırlarının, adresleri şöyle: 

-Seğmenler Kent Meydanı: Ulubey Mah.Selçuk Cad. Siteler İtfaiyesi Karşısı

-Sincan Kent  Meydanı: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 Cad. Kent Meydanı

-OSTİM Metro İstasyonu Yanı: Alınteri Bulvarı

-Altındağ Battalgazi: Özkent Akbilek Gençlik Merkezi Yanı Alemdağ Mah. Muhtar Turan (882.) Caddesi

-Altındağ Solfasol: Doğu Mah. Hacıbayram Veli Cad. No: 107

-Yahyalar: Yahyalar Camii Karşısı

-Mamak: Kusunlar Toki Konutları Zirvekent

-Hüseyingazi: Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi

-Altındağ Karacaören: Karacaören Mh. Karacaören Toki Konutları Ortaokulu bahçesi 

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