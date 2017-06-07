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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 217 çiftin düğün masraflarını üstlenerek, bir kez daha mutluluklarına ev sahipliği yapacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 217 çiftin düğün masraflarını üstlenerek, bir kez daha mutluluklarına ev sahipliği yapacak
-DÜĞÜN MASRAFLARINI KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN, EV EŞYASI ALAMAYAN ÇİFTLERİN İHTİYAÇLARI, TAMAMEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANACAK

Her yıl o yılın rakamıyla orantılı sayıda,  Ankara sınırları içinde yaşayan dar gelirli çiftlerin düğünlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı toplu nikah organizasyonundan faydalanmak isteyen çiftlerden kayıt almaya başladı.   

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen organizasyonla, düğün masraflarını karşılamakta güçlük çeken, ev eşyası alamayan çiftlerin ihtiyaçları, tamamen her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.  

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,  tarafından nikahları kıyılan çiftler, muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine giriyor. 

-217 ÇİFTE MUHTEŞEM DÜĞÜN…

 Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Büşra Aldoğan, Ankara sınırları içinde yaşayan ve koşullara uyan çiftlerin, bu imkandan faydalanabildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayatlarının en mutlu gününü unutulmaz kılmak isteyen, ancak maddi durumu düğün yapmaya el vermeyen 217 çift için muhteşem bir organizasyon düzenleyeceğiz" dedi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi Başkentli çiftlerin bu yıl da toplu nikah ve düğün organizasyonuna büyük ilgi göstereceğine inandığını ifade eden Aldoğan, başvuruların, 217 sayısına ulaşıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.        

-“GELİN-DAMATLIK VE OTURMA GRUPLARI BÜYÜKŞEHİR’DEN”

Çiftlerin gelin ve damatlıklar da dahil tüm masrafların Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından karşılandığını anlatan Aldoğan,  çiftlere, oturma grubu ile çeşitli hediyeler verilerek, hem evlerinin döşenmesine katkı da bulunduklarını  hem de düzenlenen düğün töreniyle unutulmaz bir gece yaşamalarına imkan sağladıklarını söyledi. 

-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER  

Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkandan faydalanmak isteyen çiftler, "2017 yılı içerisinde onaylı evlenme beyannamesi, ikametgah, fakirlik belgesi, birer adet fotoğraf ve nüfus cüzdanları fotokopisi" ile Büyükşehir Belediye Binası'nın Hipodrom Caddesi No: 5 Varlık- Yenimahalle adresindeki Halkla İlişkiler Birimi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bankosu ile 22 farklı Hanım Lokaline başvurabilecekler.

Çiftler ayrıca 507 24 24 - 507 15 46 - 507 15 58  nolu telefonlardan organizasyon hakkında bilgi alabilecekler.

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