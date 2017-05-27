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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çayırhan Kültür Merkezi'ni tamamladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çayırhan Kültür Merkezi'ni tamamladı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YILLARDIR TAMAMLANAMAYAN ÇAYIRHAN KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİNİ DEVRALARAK İNŞAATI KISA SÜREDE TAMAMLAYIP, AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çayırhan'da 10 yıldır tamamlanamayan Kültür Merkezi inşaatını devralarak, kısa sürede tamamlayıp, açılışa hazır hale getirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Çayırhan’da 10 yılı aşkın süredir tamamlanamayan ve atıl durumda kalan Kültür Merkezi’nin projesinin geliştirilerek inşaatının yapıldığını söyledi.

Vedat Üçpınar, yaklaşık 1000 kişi kapasiteli ve 1700 metrekare alan üzerine kurulu kültür merkezinin, ilk etapta yıpranmış ve dökülmüş kaplamalarının sökülerek, bitişiğine ilave bölüm yapıldığını, dış cephesinin de çinilerle kaplandığını anlattı.  Üçpınar, “Merkezde 156 araç kapasiteli otopark inşaatı yapıldı. Tesis çevresine 65 ağaç, 54 çalı grubu süs bitkisi dikildi ve 1200 metrekare alana da çim serilerek yeşillendirildi. Yakında hizmete açılacak” diye konuştu.

Merkezde fuaye alanı, düğün salonu, mutfak, mescit, yönetim odaları, depolar ve otopark bulunuyor.

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