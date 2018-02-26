ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRAN PROJELERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

EVDE TEMİZLİK, BAKIM-ONARIM, SAĞLIK HİZMETLERİ, EĞİTİM, TEKNOLOJİ, SOSYAL YARDIM VE SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BUNLARDAN SADECE BİR KAÇI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Başkent’te yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelsiz bir Başkent oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent yaşamı içinde başkasına ihtiyaç duymadan rahatça dolaşabileceği ortamları sağlayarak gerekli tedbirleri almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sosyal ve sağlık ihtiyaçları konusunda da projeler üretiyor.

Engelli vatandaşlar ın Büyükşehir hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli başvuru işlemleri de belediye görevlilerince takip ediliyor.

EVDE TEMİZLİK, BAKIM ONARIM, SAĞLIK HİZMETLERİ

Ankara’da 32 bin 967 kayıtlı engelli üyesi bulunan Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla temizlik ve evde bakım hizmeti veriliyor.

Psikologlar tarafından periyodik şekilde evlerinde ziyaret edilen engelli vatandaşlara, yalnızlık ve stresle mücadele başta olmak üzere temel yaşam, topluma uyumproblemleri ile iletişim çatışmaları konularında psikolojik destek veriliyor.

Doktor ve sağlık görevlilerince evlerinde sağlık kontrolleri de yapılan engelli vatandaşlar gerekli görüldüğünde hastaneye yönlendirilerek, sağlık taramalarından geçiriliyorlar.

FİZYOTERAPİ - HİDROTERAPİ HİZMETİ

Sincan Engelliler Hizmet Merkezi, engelli vatandaşlara fizik tedavi uzmanları eşliğinde fizyoterapi ve hidroterapi hizmeti sunuyor.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin de yer aldığı merkezde, engelli vatandaşların toplumla kaynaşması amacıyla ilgili hizmet birimleri, hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri ortak projeler üretiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri, piknik, gezi ve kamp programları sadece bunlardan bir kaçı.

Merkezde engellilerin çağın bilgi teknolojilerini kullanmaları da sağlanırken, bilgisayar kullanımı başta olmak üzere İngilizce kursu eğitmenler tarafından veriliyor. Engelli üyelerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla her gün teknik ekiple evlerine gidilerek, ev içi tamirat hizmetleri (boya, badana, elektrik, tesisat vb.) de ücretsiz sunuluyor.

Merkeze şahsen ya da telefonla müracaat eden engelli vatandaşlara sosyal hizmet uzmanlarınca rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN TEKNOLOJİ MERKEZİ

İnsan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilişim teknolojisinden görme engelli bireylerin de yararlanmalarına olanak sağlamak amacıyla kurulan Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezinde ise internete erişim, Braille alfabesiyle yazılı kütüphane ve teknoloji eğitimi, sesli kütüphane ile doküman tarama eğitimi veriliyor.

ENGELLİ TİCARET MERKEZİ

Engelli vatandaşların ekonomik özgürlüklerini kazanarak topluma ve hayata kolaylıkla adapte olmalarını sağlamak için ayrıca Bahçelievler Kapalı Pazaryeri içinde açılan Engelli Ticaret Merkezi hizmet veriyor. Engelli vatandaşlara ticaret merkezinde ücretsiz stantlar tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek aracılığıyla da her yıl kura yöntemiyle simit camekanı veriyor.

ENGELSİZ ARAÇLARLA ÜCRETSİZ HİZMET

Engelliler Hizmet Merkezi bünyesindeki 30 adet asansörlü engelli aracı ile engelli vatandaşların günlük kent içi ve hastane ulaşımları ücretsiz olarak sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, metro ve Ankaray’ı engelli vatandaşların kullanıma uygun hale getirirken, hem raylı sistemler de hem de EGO otobüslerinde serbest ve indirimli kart imkanı da tanıdı.

ŞEHİR DÜZENLEMELERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi engelliler için şehir düzenlemeleri yaparak, onların rahatça ve tek başına alt ve üst geçitleri kullanabilmelerini sağlarken, metro ve Ankaray'da da “engelli asansörü” hizmetiyle yüzleri güldürüyor.

Görme engelliler için caddelere yaklaşık 120 kilometrelik “iz çalışması” yapılırken, tekerlikli ve akülü araç kullanan engelliler için kaldırımlara bin 500 adet ‘rampa’, 206 adet kavşağa sese duyarlı akustik yaya sinyal verici ve yaya geçidi cihazı yerleştirdi. Başkent genelinde ayrıca ‘Braille’ alfabesiyle yazılmış panolar ve sesli uyarı sistemi ile oluşturulmuş akıllı duraklar da konuldu.

ÜCRETSİZ AKÜLÜ ARAÇ TEMİNİ

Dar gelirli engelli vatandaşlara; tekerlekli, akülü-tekerlekli sandalye, beyaz baston, hasta bezi, kanedyen değnek ve koltuk değneği gibi çok sayıda yardımcı araç desteği veren Büyükşehir Belediyesi bu hizmetleri ücretsiz gerçekleştiriyor. Başkent'teki 47 engelli okulunda okuyan engelli öğrencilere de günlük ücretsiz kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği hizmeti de veriliyor.

ENGELLİ LOKALLERİ

Ankara’da yaşayan engelli vatandaşlar için Aile Yaşam Merkezleri’ndeki Engelli Lokalleri ile rehberlik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ve sağlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Balıkesir-Akçay, Düzce-Akçakoca ve Bala-Kesikköprü tatil kamplarında dinlenme imkânı da sağlıyor.