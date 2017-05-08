ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖZEL BİR ANKET DÜZENLEDİ

BAŞKENTLİLERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, ANKARA’DA ENGELLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ SORULURKEN, AYNI ZAMANDA BİLGİLER DE VERİLİYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki birimlerin faaliyet ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptığı kamuoyu anketlerine, “Engelliler Haftası”na özel bir etkinlikle devam ediyor.

10-16 Mayıs günleri arasında düzenlenen “Engelliler Haftası” nedeniyle hazırlanan ankette, Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’te engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kamuoyu bilgilendirme anketleri, Büyükşehir’in çalışmalarını anlatmaya, vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor.

Engelliler Haftası’na özel kamuoyu anketinde, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara ve öğrencilere yönelik; yemek yardımından, tatil hediyesine, bu haftaya özel etkinliklerinden, sağlık, temizlik, psikolojik destek, ulaşım ve fizyoterapi hizmetlerine kadar pek çok konuda görüşleri soruluyor, bilgiler sunuluyor.