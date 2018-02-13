ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER HİZMET VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE ENGELE YER YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen engelli vatandaşlar, fizyoterapi ve hidroterapi seanslarından ücretsiz yararlanarak tedavi oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere yönelik fizik tedavi imkanı sağlıyor. Ulaşımlarından ev temizliğine kadar birçok hizmeti bir arada sunan merkez, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

ÜCRETSİZ TEDAVİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi ’ne kayıtlı üyeler, fizyoterapi ve hidroterapi seanslarına ücretsiz olarak katılabiliyor.

Engelli vatandaşlar yapılan başvurular sonrası, fizyoterapistlerin hazırladığı program dahilinde haftada 1 veya 2 kez terapi seanslarından yararlanabiliyor.

Sincan Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Pazar günleri hariç hafta boyunca her sabah 10.30 ve öğleden sonra saat 13.30 olmak üzere 2 seanslık terapi programı uygulanıyor. Yürüme bandı ve diğer egzersiz aletlerinin bulunduğu salonda yapılan fizyoterapi ve kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen hidroterapi seanslarına kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde kendileri için hazırlanan programa göre katılıyor.

HİJYEN EN ÜST DÜZEYDE

Sincan Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’nde temizlik ve hijyen kurallarına en üst düzeyde özen gösteriliyor. Temizlik konusunda titiz bir çalışmanın yürütüldüğü merkezde bulunan yüzme havuzunun ısısı da engellilerin sağlığı ve mevsim koşulları dikkate alınarak uygun sıcaklıkta tutuluyor.

30 ASANSÖRLÜ ARAÇLA HİZMET

Büyükşehir Belediyesi, tahsis ettiği 30 adet asansörlü minibüs tipi araçla engelli vatandaşları terapi seanslarına taşıyor. Refakatçi eşliğinde ya da tek başına evlerinden alınan engelli vatandaşlar, bu araçlarla merkeze getirilirken terapi seanslarının ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

TEDAVİ OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR

Merkezde terapi seanslarına katılan engelli hastaların zaman içerisinde şikayetlerinin büyük oranda azaldığına dikkat çeken Fizyoterapist Elif Soysal,

“Hastalarımızın önce tansiyon ve nabızları ölçülerek seansa hazırlanıyor. İlk olarak kondisyon salonumuzda gerçekleştirilen fizyoterapi seanslarına katılıyorlar. Daha sonraki aşamada eğer herhangi bir bulaşıcı hastalığı yoksa ve sağlığı hidroterapi seanslarına katılmaya uygunsa kapalı yüzme havuzumuzda gerçekleştirdiğimiz seanslara dahil oluyorlar. Ağrılarının azaldığını ve memnuniyetlerini görmek bizi çok sevindiriyor” dedi.

HEM FİZİKİ, HEM PSİKOLOJİK TEDAVİ

Kondisyon salonunda ve havuzda fizyoterapi ve hidroterapi seanslarına devam eden engelli üyelerin ortak düşüncesi tedavinin fiziki iyileşme yanında psikolojilerini de düzelttiği yönünde.

Çocuk felci geçirdiği için 15 yıl önce merkeze tedavi amacıyla geldiğinde yürüyemediğini belirten 53 yaşındaki Pakizer Özyurt, katıldığı toplam 660 fizyoterapi ve hidroterapi seansıyla hareket etme ve yürüme yeteneği kazandığını, “Merkezde çalışan tüm personelin desteği, tedavi gören arkadaşlarımızla oluşan sıcak ortamla maddi ve manevi rahatlığa kavuştum” sözleriyle dile getiriyor.

10 yıldır merkezde tedavisini sürdüren 57 yaşındaki Naim Taşdizen ise mutluluğunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Hocalarımızın denetiminde, bizlere öğrettikleri egzersizler çok faydalı oldu. Kaslarım kuvvetlendi. Merkezde çalışanlar, şoför arkadaşlar dahil hepsi bize çok sıcak davranıyor. Sincan’da oturuyorum. Beni servisle alıp servisle evime bırakıyorlar.”

54 yaşında olduğunu belirten Vedat Demir de tedavisinde olumlu sonuç alanlardan… Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti için teşekkür eden Demir, “Batıkent’ten bu merkeze geliyorum. İlk geldiğimde kollarım çalışmıyordu. 2 senedir merkezde tedavi görüyorum ve çok büyük bir gelişme oldu. Şimdi kollarım çalışıyor ve havuzda yüzüyorum. Tüm çalışanlar ve bu hizmette emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diyor.

MERKEZİN GÜLEN YÜZÜ…

Merkezin gülen yüzü Down Sendromlu 42 yaşındaki Ömer Kesikbaş, konuşmakta zorluk çekse de vücut dili, el işaretleri ve yüz ifadesiyle merkezin verdiği hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Kesikbaş, tedavi takviminde katılacağı seansların tarihlerini bile gösterirken adeta yüzü ışıldıyor.